Белоруссии предложили генерала и губернатора

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые назвал имена тех, кого считает достойными кресла главы государства — после того как оно станет вакантным в связи с принятием новой конституции. Это генерал Юрий Караев, который в прошлом году, будучи главой МВД, руководил разгоном акций протеста, и губернатор Гродненской области Владимир Караник. При этом господин Лукашенко дал понять, что не намерен идти на уступки оппозиции, накануне запустившей в интернете «общенациональное голосование» в поддержку идеи диалога о политическом урегулировании. «За» проголосовали уже более 500 тыс. человек, но белорусский президент уверен: речь идет о «манипулировании сознанием людей посредством интернет-технологий».

Своим видением достойных кандидатов на пост президента Александр Лукашенко поделился в пятницу в ходе общения с коллективом ОАО «Молочный мир» в Гродно. «Будут у вас другие президенты, я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете, а сейчас просто наберитесь терпения»,— сказал глава республики. А после назвал тех, кто, по его мнению, такое сравнение может выдержать вполне достойно.

«Мои дети после меня не будут президентами. Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах, они будут крепкими кандидатами»,— заявил Александр Лукашенко. Первый — это 54-летний генерал-лейтенант милиции Юрий Караев, экс-глава МВД, а ныне помощник президента. Второй — 48-летний председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, в прошлом глава Минздрава республики.

«Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране»,— охарактеризовал потенциальных участников гонки господин Лукашенко.

И таким образом вновь дал понять, что от своих планов уйти в отставку после принятия новой конституции не отказался. Правда, когда это произойдет, по-прежнему неясно.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Белорусская оппозиция тем временем предложила другой сценарий. В четверг экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале «общенационального голосования», которое вынудило бы белорусские власти пойти на переговоры с оппозицией. Голосование проводится на интернет-платформе «Голос», которая была создана для альтернативного подсчета результатов президентских выборов-2020.

Госпожа Тихановская пояснила: с одной стороны, такая инициатива даст возможность «достучаться до представителей режима», а с другой — вернет белорусам чувство «единства, большинства, силы». «И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв»,— подчеркнула она.

Переговоры, как надеются в оппозиции, пройдут в мае. По словам госпожи Тихановской, они будут представлять собой серию встреч на разных уровнях, будут сформированы переговорные группы по выработке решений о том, как выйти из кризиса.

А чтобы избежать «тайных сделок», к переговорам планируется привлечь международных посредников — в таком качестве, как убеждена лидер оппозиции, уже готовы выступить ООН и ОБСЕ.

«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление»,— призналась Светлана Тихановская, имея в виду постоянные встречи с иностранными дипломатами и политиками. Одним из последних таких контактов стало ее онлайн-выступление в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Лидер оппозиции, в частности, призвала Вашингтон ввести новые санкции в отношении белорусских госпредприятий, судебной системы и олигархов, а также препятствовать торговле «режима Лукашенко» с другими странами. Еще одним шагом по поддержке республики, по ее словам, стало бы присоединение США к процессу разработки нового «плана Маршалла» для восстановления Белоруссии. Последняя инициатива нашла отклик: взявший слово конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик попросил внести в протокол заседания письмо от представителей обеих партий и палат Конгресса c запросом выделить республике в 2022 году $30 млн.

«Необходимо создать предпосылки для переговоров. Это можно создать мотивацией, но прежде всего — давлением: внутренним и внешним. В комплексе это принудит режим пойти на переговоры»,— заверил “Ъ” руководитель «Народного антикризисного управления» и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

Бороться с «правящим режимом» оппозиционеры намерены не только голосованием, но и уличными протестами.

Акции планируются на 25 марта, так называемый День Воли — неофициальный праздник, посвященный установлению независимости Белорусской Народной Республики в 1918 году. «Мы хотим, чтобы 25 марта стало днем, когда белорусы начнут возвращаться на улицы. Мы предлагаем белорусам — и это ответ на запрос активной части общества — во-первых, украшать города бело-красно-белой (оппозиционной.— “Ъ”) символикой, а во-вторых, пройтись по центральным улицам. И это совершенно законные действия»,— отметил Павел Латушко. В этот же день, 25 марта, объявят и финальные результаты голосования.

Отметим, что, по данным на вечер пятницы, инициативу госпожи Тихановской поддержали уже более 500 тыс. человек. И это несмотря на то что пользователи ряда операторов мобильной связи — в частности, Life и «дочки» российской компании МТС — столкнулись с блокировкой интернет-платформы «Голос»: при попытке зайти на сайт у пользователей появляется сообщение о том, что доступ ограничен на основании белорусского закона «О средствах массовой информации». По словам Павла Латушко, «блокировка "Голоса" означает только страх, который испытывает нелегитимный режим». «Днем в пятницу начались проблемы в целом с интернетом по стране. Скорее всего, 25 марта повторятся блокировки, которые уже знакомы белорусам»,— рассказал он.

Александр Лукашенко между тем в четверг отметил, что властям «нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий».

«Жить нам спокойно не дадут»,— резюмировал президент Белоруссии.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что Александр Лукашенко «в данный момент ни на какие переговоры с оппозицией не пойдет». «Понятно, что если переговоры начинаются, то они могут закончиться только одним — уходом Лукашенко»,— пояснил эксперт “Ъ”. А белорусский политолог, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов напомнил, что власть уже подготовила свой механизм урегулирования кризиса. «Прошло Всебелорусское народное собрание, готовится референдум по конституции, создана группа, которая будет рассматривать предложения насчет поправок в основной закон, и так далее,— заявил он “Ъ”.— Политической необходимости в переговорах я не вижу. Оппозиция переживает спад, она фактически ушла с улиц, и чего-то такого, что могло бы заставить Лукашенко изменить алгоритм урегулирования, который опирается на существующие институты власти, я тоже пока не вижу».

Марина Коваленко, Павел Тарасенко