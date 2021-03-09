Он вам не Батька

Автор Telegram-канала Nexta, который в ходе прошлогодних протестов стал самым известным оппозиционным СМИ в Белоруссии, выпустил фильм «Лукашенко. Золотое дно», где рассказывается о резиденциях, автомобилях и самолетах белорусского президента. Фильм напоминает аналогичное расследование российского оппозиционера Алексея Навального о предполагаемом дворце президента РФ Владимира Путина под Геленджиком и, по мнению опрошенных “Ъ” российских и белорусских экспертов, может привести к возобновлению протестов, которые во второй половине 2020 года достигали невиданных масштабов, а затем утихли. Белорусские власти, судя по всему, уже готовятся к «весенней волне» народного недовольства и заранее предупреждают об угрозе провокаций.

Живущий в Варшаве белорусский оппозиционер Степан Путило, прославившийся как автор Telegram-канала Nexta, выпустил фильм, посвященный богатству Александра Лукашенко. За сутки число просмотров приблизилось к 2 млн.

Фото: NEXTA

Факты, изложенные в видеоролике, сложно назвать сенсационными — часть из них уже давно освещалась оппозиционными СМИ и даже комментировалась самим господином Лукашенко. Например, появление автомобиля Maybach и вертолета AgustaWestland AW-139 с бортовым номером EW-001PH (другие вертолеты и автомобили, в которых видели белорусского лидера, тоже содержат цифры 001 в номере) ранее объяснялось публично.

Автомобиль якобы был подарен неназванным россиянином, а вертолет принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, чья компания «Славкалий» строит комбинат в Белоруссии.

Господин Гуцериев утверждал, что вертолет передан в пользование государственной авиакомпании «Белавиа» и любой желающий может арендовать его. Однако попытавшимся это сделать журналистам телеканала «Белсат» ответили, что в парке есть только самолеты.

Также господину Гуцериеву официально принадлежит так называемая 17-я резиденция, или усадьба «Красносельское», под агрогородком Шершуны. Но, как утверждают авторы фильма, пользуется ей именно Александр Лукашенко. Описание комплекса в Шершунах делает фильм проекта Nexta сильно напоминающим ролик российского оппозиционера Алексея Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки» о предполагаемой тайной резиденции президента России под Геленджиком. В дополнение к тому, что владельцем дворца на черноморском побережье тоже объявил себя крупный бизнесмен — Аркадий Ротенберг, над обоими объектами действует бесполетная зона.

Как и в российском случае, в Шершунах это легко объясняется вопросом национальной безопасности: неподалеку расположена военная база с комплексами С-300.

В фильме проекта Nexta также неоднократно упоминается еще один российский бизнесмен — Игорь Макаров, президент компании «Арети». Утверждается, что он среди прочих якобы получал эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на подарки Александру Лукашенко и его сыну Николаю — спортивные велосипеды.

Отметим, что особые отношения с состоятельными людьми господин Лукашенко никогда не скрывал и сам. «Я не тот человек, чтобы где-то понастроить домов и любоваться этим,— говорил он на одном из публичных мероприятий, видео с которого использовано в фильме.— При этом ни один дом не построен за бюджет. Я знал, что меня упрекнут в этом. Вы радуйтесь, что я еду и живу там среди людей. Вы можете спросить: “А где ты гроши взял?” Я могу сказать. У меня достаточно добрых, хороших людей, для которых $10–20 тыс. не деньги».

Помимо прочего достаточно много внимания в фильме уделяется Дворцу независимости в центре Минска, который авторы расследования называют «храмом тщеславия». Построить его Александра Лукашенко якобы вдохновил визит в Ашхабад в 2011 году — именно тогда началось строительство столичной резиденции белорусского президента. Здание Дворца независимости иногда открывают для экскурсий, но, по словам авторов фильма, там есть немало скрытых от глаз помещений.

«Баня, сауна, бассейн, комнаты отдыха, винный погреб,— перечисляет секретные помещения анонимный сотрудник администрации белорусского президента, голос которого изменен.— Есть во Дворце независимости спальня для Коли (сына Александра Лукашенко.— “Ъ”). Все сделано для собственного релакса по полной программе».

Сторонники господина Лукашенко уже используют аргумент, что фильмы про богатство российского и белорусского лидеров «сделаны по одной методичке», якобы разработанной на Западе. «Думаю, это кризис жанра,— сказал “Ъ” белорусский политолог Петр Петровский.— Никакой новой информации в фильме нет, есть лишь старые кадры и рассказы про государственные объекты с достаточно грубой, маргинальной лексикой. Видимо, ради создания этого фильма редакция экстремистского ресурса Nexta просто пропадала на несколько дней. А значит, ни на что большее они точно не способны».

Но, по словам российского политолога Аббаса Галлямова, все это не убедит зрителей, что в фильме содержится клевета на президента. «Конечно, по сравнению с фильмом Навального кино от Nexta выглядит не столь впечатляюще, есть эффект повторения. Но результат все равно будет,— сказал эксперт “Ъ”.— Для того чтобы произвести впечатление на избирателей, белорусским властям нужна какая-то новая риторика. А насчет “вашингтонского обкома” они уже тысячи раз слышали. Осенние события (протесты.— “Ъ”) доказали, что все это перестало работать».

«Фильм действительно выглядит вдохновленным фильмом Навального,— признает в беседе с “Ъ” белорусский политический аналитик Артем Шрайбман.— Но в этом нет ничего плохого. Российские и белорусские протестующие заимствуют форматы друг у друга. Не думаю, что это помешает авторам донести мысль».

Официальной реакции белорусских властей на фильм не последовало. Зато, возможно, неслучайно, главной новостью 9 марта в Белоруссии стала встреча Александра Лукашенко с главой Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иваном Тертелем, который доложил об угрозе «дестабилизации ситуации в ближайшее время», а именно 25–27 марта, когда белорусские оппозиционеры отмечают «День воли» — годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, существовавшей с марта по декабрь 1918 года. Помимо этого господин Тертель отметил «беспрецедентное давление на Белоруссию со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами».

По словам белорусского политолога Александра Федуты, власть и оппозиция действительно готовятся к новой, весенней волне протестов, о чем и свидетельствует встреча господина Лукашенко с главой КГБ. «Заявления о том, что протест иссяк, ошибочны,— заявил он “Ъ”.— Никто и не ожидал, что люди будут выходить на массовые акции в двадцатиградусный мороз».

Артем Шрайбман, впрочем, видит еще одну цель создания фильма. «Это может быть психологическим оружием против Лукашенко. Он очень остро воспринимает критику в социально-коррупционных вопросах,— говорит эксперт.— Он привык к обвинениям в автократии, фальсификации выборов или зависимости от Москвы. Но обвинения в олигархическом образе жизни бьют ему в самое сердце — в этом плане он всегда приводил в качестве негативного примера Россию и Украину, утверждая, что в его-то стране все бессребреники».

Кирилл Кривошеев