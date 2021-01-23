Белорусским санкциям есть куда расти

Круг лиц, подпадающих под санкции в отношении Белоруссии, должен быть существенно расширен. С такой инициативой выступила на неформальном заседании Совбеза ООН лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, в черный список должно попасть не только высшее руководство страны, но также судьи и работники силовых структур, а их детям необходимо запретить въезд в ЕС. Санкционное давление госпожа Тихановская считает эффективной мерой. На этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика «не рухнет на колени», несмотря на оказываемое внешнее давление.

Светлана Тихановская в пятницу выступила на онлайн-встрече Совбеза ООН по теме «Свобода СМИ в Белоруссии». Заседание было инициировано Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США. Встреча прошла по так называемой формуле Аррии, то есть была неформальной, не подразумевающей обязательного участия всех членов Совбеза и принятия каких-либо документов.

Находясь в Таллине, госпожа Тихановская по видеосвязи призвала «созвать заседание Совбеза и включить в повестку дня Белоруссию, которая уже шесть месяцев находится в политическом кризисе». По ее словам, это создало бы условия для политического диалога с белорусскими властями, целью которого была бы организация в стране «свободных и справедливых выборов».

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«С сентября ситуация в Белоруссии только ухудшилась,— отметила госпожа Тихановская.— Протест против сфальсифицированных выборов был абсолютно мирным, но режим ответил на него насилием». Оппозиционерка рассказала, что в 2020 году белорусские власти 470 раз задержали независимых журналистов (97 из них были арестованы) и заблокировали 50 сайтов СМИ. Один из находящихся сейчас в СИЗО журналистов, о котором особо упомянула Светлана Тихановская,— автор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. «Он голодает уже более месяца. Он виновен только в том, что рассказывает правду»,— сказала выступающая. И добавила: «Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены обвинения. Может быть, их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день».

В связи с этим госпожа Тихановская выступила с предложением применять санкции «не только в отношении высших чинов»: «Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе».

Санкции, по словам оппозиционерки, оказывают эффективное воздействие на власть.

Выступая на заседании, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу согласился с тезисом об эффективности санкций. По его словам, они уже «показали хрупкость режима Лукашенко». «Сейчас санкции (ЕС.— “Ъ”) применены в отношении 88 лиц и семи юридических лиц (в Белоруссии.— “Ъ”), этот список надо увеличить»,— сказал он.

К введению санкций Светлана Тихановская призывала членов Совбеза ООН не впервые. Первое, тоже неформальное заседание состоялось 4 сентября. Тогда лидер оппозиции заявила о необходимости наказания отдельных лиц за «ужасные нарушения прав человека и циничное пренебрежение человеческим достоинством в самом центре Европы». Ее призыв был услышан. В 2020 году в общей сложности Евросоюз ввел три пакета санкций по Белоруссии, под ограничения попал и президент страны Александр Лукашенко. 23 декабря новые визовые и финансовые ограничения в отношении физических и юридических лиц, «ответственных за подрыв демократии в Белоруссии», ввел и Вашингтон.

Реакция официального Минска и Москвы на заседание Совбеза была ожидаемой. «Эта встреча, на наш взгляд, демонстрирует неуважение к Совету Безопасности как главному органу, ответственному за поддержание международного мира и безопасности»,— заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. А первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский предложил коллегам в Совете Безопасности обсудить вместо ситуации в Белоруссии протесты в США. Кроме того, он призвал Эстонию и другие западные страны «посмотреть в зеркало», прежде чем организовывать заседание по белорусской теме. «Обсуждать проблемы в Белоруссии для вас проще, чем решать постыдные проблемы у себя дома»,— обратился он к эстонским коллегам.

Так или иначе, организаторы встречи и белорусские оппозиционеры ею остались довольны. Руководитель Народного антикризисного управления (представительного органа белорусской оппозиции) Павел Латушко, который тоже принял участие в мероприятии Совбеза, подчеркнул в беседе с “Ъ”: дипломатические усилия оппозиции направлены на то, чтобы «мощно сказать миру, что в Беларуси — государственный терроризм». «Для нас выступление в Совбезе стало способом донести правду о тех ужасах, которые творятся на белорусской земле. Каждая страна—участница ООН делает свои выводы. Но мы рассчитываем на консолидированную позицию всех государств, которые уважают права и свободы человека»,— сказал он. И добавил, что говорить об успехе оппозиции можно будет только тогда, когда Александр Лукашенко уйдет с поста президента.

Между тем белорусские власти склонности к компромиссам по-прежнему не демонстрируют. Александр Лукашенко отметил в пятницу, что на Белоруссию есть «определенное давление со всех сторон: изнутри, извне». И пообещал, что страна «на колени не рухнет». Более того, белорусские власти ужесточают меры в отношении протестующих. Так, в пятницу на Национальном правовом интернет-портале была опубликована новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Среди прочего были ужесточены наказания за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

За участие в митинге или призыв к этому теперь грозит штраф в размере до 2,9 тыс. белорусских рублей (85,5 тыс. руб.).

Ранее штраф был ограничен суммой в 870 белорусских рублей (25,6 тыс. руб.). Размер максимального наказания для организаторов несанкционированных акций повысили в 3,75 раза, до 4350 белорусских рублей (128,2 тыс. руб.). Кроме того, речь может идти об административных работах или аресте. Кодекс также был дополнен новой статьей — «Незаконное использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем, символов и т. д.», за нарушение которой также полагается штраф.

Хотя масштабы белорусских протестов за зиму снизились, народные выступления не останавливаются. А власти по-прежнему продолжают задерживать митингующих.

Так, по сообщению правозащитного центра «Весна», более десяти человек были задержаны в четверг вечером на одном из дворовых маршей в Минске. Белорусские суды тем временем выносят участникам протестов суровые приговоры. В пятницу в «Весне» заявили об осуждении двух 18-летних минчан — Софии Малашевич и Тихона Клюкоча — за то, что они расписали с помощью аэрозольных баллончиков щиты силовиков. «София получила два года лишения свободы в колонии общего режима, Тихон — год и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима»,— отметили правозащитники.

Об освобождении уже арестованных оппозиционеров речи тоже пока не идет. Так, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, несмотря на попытки обжаловать свой арест в суде, будет находиться под стражей как минимум до 8 марта. «21 января защита Марии Колесниковой в Минском городском суде обжаловала продление срока содержания в СИЗО. Ничего невероятного не случилось: аргументы адвоката остались без удовлетворения»,— говорится в Telegram-канале экс-претендента на пост главы Белоруссии Виктора Бабарико. Мария Колесникова, напомним, была координатором его предвыборного штаба. А в начале сентября ее арестовали и судят по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и сети интернет».

Марина Коваленко