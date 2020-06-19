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9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента, на которых, по официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10,09%. Она покинула Белоруссию. С тех пор в Минске так и не прекратились массовые акции — как против переизбрания Александра Лукашенко, так и в его поддержку. При этом участники оппозиционных акций теперь не скрывают, что «протест немного выдохся». Последние новости и все самое важное о протестах в Белоруссии после президентских выборов — в сюжете “Ъ”.