Патриотизм — последнее прибежище президента

В Белоруссии будет создана конституционная комиссия, участники которой в течение этого года подготовят проект новой конституции. С таким предложением выступили в итоговой резолюции делегаты Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое два дня заседало в Минске. Кроме того, стало известно о намерении властей переработать концепцию внешней политики. В обновленной версии ключевого документа, в частности, может быть зафиксирована новая реальность: усиление союзных отношений Белоруссии с Россией и стратегического сотрудничества с Китаем. От концепции нейтралитета, стремление к которому закреплено в действующей конституции, похоже, решено отказаться.

В создаваемую конституционную комиссию войдут представители госорганов, различных отраслей экономики и социальной сферы, юристы. Они и займутся подготовкой проекта нового основного закона Белоруссии. Как следует из итоговой резолюции ВНС, такое предложение делегаты поддержали по итогам двухдневного заседания. Статус собрания, до сих пор не вполне урегулированный, тоже предлагается закрепить законодательно — как высшую форму народного представительства. Референдум по новой конституции может пройти вместе с местными выборами — до 18 января 2022 года.

Оценка ситуации в стране, которую делегаты дали в итоговой резолюции, разительно отличается от кадров из белорусских репортажей иностранных СМИ за последние полгода. В документе говорится: «несмотря на внешние вызовы и ограничения», за пять лет с момента прошлого ВНС удалось «обеспечить рост уровня жизни населения, сохранить безопасность и суверенитет страны». Выросли реальная заработная плата, ожидаемая продолжительность жизни и ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Рост цен, в свою очередь, под контролем, а безработица не выросла. В ряду других государств мира, как отмечается в резолюции, Белоруссия занимает достойное место, входя в топ-30 стран по качеству образования и условиям для материнства и в топ-50 в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

Есть, конечно, и недочеты: не удалось побороть бюрократизм, создать полноценное электронное правительство и кардинально улучшить демографическую ситуацию.

Но в целом резолюция свидетельствует, что годы нахождения у власти Александра Лукашенко не прошли даром.

Как рассказал председатель редакционной комиссии ВНС Валерий Мицкевич, накануне форума в оргкомитет поступило более 17 тыс. предложений о том, как же еще можно улучшить жизнь в республике. В итоге делегаты определили несколько ключевых направлений развития на следующую пятилетку, в том числе улучшение качества жизни, развитие регионов и сельского хозяйства, дигитализация и активная внешнеэкономическая политика.

Сам президент, в первый день выступавший в течение почти четырех часов (см. “Ъ” от 12 февраля), не оставил без внимания и второй день съезда. В частности, он пообещал поддерживать тех бизнесменов, которые остались «патриотами своей страны», и признал, что компаниям, которые отказываются торговать белорусскими товарами или закрывали бизнес в знак протеста, в республике работать не получится.

«Непатриоты нам не нужны, лучше пусть они уедут с теми деньгами, которые наворовали, потому что они перевернут страну»,— объяснил господин Лукашенко.

Высказаться Александр Лукашенко смог по целому ряду вопросов. Например, он объявил о пересмотре концепции нейтралитета, пообещал, что парламент вскоре ужесточит наказание за организацию массовых беспорядков (и за участие в них), а заодно посоветовал гостям форума не пользоваться «смартфонами и айфонами» из-за утечек данных с них к американцам.

«Умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны»,— отметил глава государства.

Нашлось у него и напутствие для потенциальных соперников. Им Александр Лукашенко напомнил, что «сегодня тысячи человек свергают одного президента», «не понимая, что президент в Беларуси — это не царь». «Это не царствование: сел и сижу, и благо на тебя сыпется. Кто-то и так проводит свою президентскую жизнь. Но в Беларуси один год ты будешь президентом, если будешь царствовать,— предупредил глава государства, занявший свой пост в 1994 году.— Поэтому не спешите в это кресло».

На форуме обсуждались и внешнеполитические вопросы. Так, глава МИД Белоруссии Владимир Макей объявил, что до конца этого года «с учетом современных вызовов и угроз» будет переработан и ключевой для его ведомства документ — концепция внешней политики Республики Беларусь. «Мы видим, что мир радикально изменился»,— объяснил он необходимость «корректировки некоторых подходов во внешней политике». Контуры нового документа министр, занимающий свой пост с 2012 года, обрисовал тут же. «Многое сохранится, потому что многое из того, что заложено в действующей концепции, абсолютно соответствует нынешней ситуации,— отметил он.— Мы видим свою роль в более активном участии в региональных интеграционных процессах, установлении тесных контактов между различными региональными интеграционными объединениями, допустим, между ЕАЭС и ШОС, ЕАЭС и ЕС».

Также господин Макей поддержал президента в том, что касается концепции нейтралитета, стремление к которому закреплено в конституции 1994 года.

«Нейтралитета в классическом понимании сегодня не существует. Беларусь является сегодня членом ОДКБ — военно-политического союза. Уже можно предъявить упрек Беларуси в плане соблюдения нейтралитета»,— объяснил министр. Журналистам он также подтвердил, что в конце февраля может состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко (см. “Ъ” от 11 февраля).

Директор минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов полагает, что в основе новой концепции будет усиление союзных отношений Белоруссии с Россией и стратегического сотрудничества с Китаем. А отношения с ЕС и США больше не будут рассматриваться Минском как баланс, который уравновешивает Россию и Китай. «Скорее всего, в ближайшие годы Беларусь сконцентрирует свою внешнеполитическую деятельность на России, Китае, ЕАЭС и отчасти — на странах третьего мира. При этом отношения с Западом рвать не предполагается. Будет примерно тот уровень отношений, который с Западом есть у России,— заявил эксперт “Ъ”.—

Последние заявления властей, по сути, констатируют уже сложившуюся белорусскую внешнеполитическую реальность.





Было бы странно говорить о нейтралитете и близких отношениях с Западом после официальных обвинений Польши и других западных стран в гибридной войне против Беларуси и выводе в прошлом году белорусских войск под Гродно для "отражения угрозы военного вторжения НАТО"». Финальная редакция документа, по мнению эксперта, будет зависеть «от степени конфронтационности отношений между Западом и Россией».

Господин Шевцов также не исключил, что в новую конституцию по предложению белорусского Генштаба может быть внесен другой важный внешнеполитический аспект — об участии в коллективной обороне совместно с Россией. «В середине 1990-х годов подобное предложение о союзе с Москвой выносилось на референдум и было одобрено, просто тогда его не стали вносить в конституцию,— отметил собеседник “Ъ”.— Это стало бы сильным пунктом, ведь изменить конституцию гораздо сложнее, чем заключить тот или иной договор о союзе».

Галина Дудина