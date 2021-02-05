Белорусская оппозиция берет отгулы

Отмечая полгода с момента начала массовых протестов, белорусские оппозиционеры полны решимости придать им второе дыхание. На воскресенье лидер оппозиции Светлана Тихановская назначила Международный день солидарности с Белоруссией, в рамках которого пройдет около 60 мероприятий. А на следующей неделе противники действующих властей попытаются вернуть былую массовость уличным акциям: в соцсетях распространяются призывы 11–12 февраля — в дни работы созываемого президентом Александром Лукашенко Всебелорусского народного собрания, участники которого должны будут определить вектор развития страны,— «брать отгулы» и выходить на протесты.

На следующей неделе белорусскому протестному движению, которое с 9 августа выступает против результатов президентских выборов, исполнится полгода. Эту дату оппозиционеры планируют отметить масштабными мероприятиями. Так, 7 февраля, как объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, станет Международным днем солидарности с Белоруссией. «Мы хотим призвать весь мир поддержать белорусов, которые борются за свою свободу. Форматы будут самые разные: от митингов диаспоры до подсветки значимых зданий в бело-красно-белых цветах»,— рассказал “Ъ” руководитель Народного антикризисного управления (НАУ, представительный орган белорусской оппозиции) Павел Латушко. Всего в этот день должно пройти более 60 акций. А в субботу состоится «Конференция солидарности с народом Беларуси». Среди спикеров — Светлана Тихановская, Павел Латушко, представители белорусской диаспоры, а также политики и дипломаты из США, Канады, Польши, Литвы, Великобритании, Норвегии. От России будет журналистка Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова.

Не менее масштабные планы у оппозиции и на следующую неделю, но там речь уже пойдет об активизации уличного движения, масштабы которого в последние месяцы заметно снизились.

«Берите отгулы за свой счет на 11–12 февраля. Водители, заправляйте баки, готовьте машины к поездке в столицу. Готовьтесь к выходу на улицы в своих городах»,— говорится в призывах, распространяемых в соцсетях.





Подготовку новых протестов “Ъ” подтвердил Павел Латушко, отметив: конкретные планы будут обнародованы чуть позднее.

Даты выбраны неслучайно. В эти дни в Минске пройдет VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) — масштабный форум, где должны быть представлены разные слои населения и правящая номенклатура. Первое ВНС состоялось в 1996 году. По его итогам Белоруссия провела референдум по поправкам к конституции, в результате чего были существенно расширены права президента и исполнительной власти. В 2001, 2006, 2010 и 2016 годах на собраниях обсуждались вопросы народного хозяйства и программа на грядущие пять лет.

В этот раз также заявлено, что 2,7 тыс. участников заседания рассмотрят основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года. «Люди должны понимать, что основные решения Всебелорусского народного собрания должны ответить на вопрос, что будет завтра, послезавтра»,— заявил 2 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее он не исключал, что на ВНС будут обсуждаться проекты изменения конституции страны.

Конкретные планы президент не анонсировал, лишь упомянув, что речь идет «о перераспределении полномочий, о партийном строительстве».

По словам Павла Латушко, изменения в конституцию — это одна из основных целей ВНС, которая «читается между строк заявлений и предложений» президента. «Лукашенко хочет еще больше переделать конституцию под себя, чтобы отобрать у народа даже имитацию выбора. И все в Беларуси понимают, что это незаконно: изменения в конституцию можно вносить только с согласия народа, через референдум»,— сказал глава НАУ “Ъ”, добавив, что господин Лукашенко осознает, что больше не выиграет ни одного референдума.

Другой вопрос, который также беспокоит оппозицию,— это возможное наделение ВНС существенными властными полномочиями. Павел Латушко отметил: «Всебелорусское народное собрание в мечтах Лукашенко — это такой "съезд КПСС 2.0", где он сам — вечный генсек». С инициативой расширить полномочия собрания господин Лукашенко ранее действительно выступал: «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание». Впрочем, вскоре после этого президент решил уточнить, что у ВНС не будет «бешеных полномочий».

В целом же это собрание белорусская оппозиция считает нелегитимным и нерепрезентативным. «Ярчайший пример — делегаты на ВНС должны выбираться, а не назначаться сверху. В этом году даже имитации выборов не было»,— отметил Павел Латушко. С такой оценкой согласны и в посольстве США в Белоруссии, где заявили: собрание «сознательно не включает широкие слои общества, протестное движение и его лидеров, включая Светлану Тихановскую и Координационный совет оппозиции».

Власти, впрочем, никогда и не скрывали, что не собирались пускать в ВНС радикальную оппозицию. «Практически весь состав делегатов — это люди, которые поддерживают текущий курс, выступают за сильную страну, не хотят ее развала»,— сказал на этой неделе премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Он подчеркнул: на собрании должны прозвучать разные точки зрения, но приглашения не получат те, «кто преступил закон и сознательно встал на другую сторону, нарушив тем самым законодательство Беларуси».

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При этом власти уже объявили, что примут все необходимые меры для обеспечения безопасности собрания. «Соответствующие органы имеют план действий на все случаи. Думаю, у всех была возможность убедиться, что правоохранительная система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам дестабилизации ситуации в стране»,— отметил премьер Головченко 2 февраля. По мнению руководства республики, к призывам «брать отгулы» на 11–12 февраля белорусам прислушиваться точно не стоит.

Марина Коваленко