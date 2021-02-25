Пашинян: народ не позволит осуществить в Армении военный переворот

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на митинге на площади Республики в Ереване, где собрались его сторонники, заявил, что армия не может участвовать в политических процессах страны и должна подчиняться избранным властям. По его словам, народ не позволит осуществить в Армении военный переворот.

«Некоторые попытались втянуть армию в антигосударственный процесс. Заявление Главного штаба вооруженных сил (ВС) Армении — это попытка военного переворота, и народ не позволит этого»,— сказал Никол Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, многие генералы и офицеры подписали заявление с требованием об отставке премьера под давлением вышестоящего руководства. «У прежних властей страны есть ставленники в вооруженных силах, они должны уйти»,— заявил премьер-министр.

«Мой приказ всем офицерам, генералам ВС: занимайтесь вашим делом — защитой границ и территориальной целостности Армении. Никто не может ослушаться моего приказа»,— сказал Никол Пашинян.

Обострение политической ситуации в Армении. Главное Читать далее

Напомним, 24 февраля заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После этого Хачатрян был уволен по указу Никола Пашиняна. Генштаб Армении в связи с решением об увольнении требует отставки Никола Пашиняна. В ответ армянский премьер уволил также главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики.

На данный момент президент Армении Армен Саркисян не подписал указ премьера об увольнении начальника Генштаба. Он сказал, что инициирует шаги по снятию напряженности, и призвал все стороны конфликта проявить сдержанность.

В Ереване одновременно проходят шествие сторонников премьера и митинг оппозиции. Господин Пашинян вышел к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики. Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян при этом заявил, что происходящее в республике не является попыткой переворота.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».