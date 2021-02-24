Пашинян: стреляные ракеты «Искандера» взорвались на 10%

Премьер Армении Никол Пашинян ответил на заявление о том, что армия должна была использовать оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на войне в Нагорном Карабахе. Он сообщил, что стреляные ракеты «взорвались лишь на 10%». Премьер напрямую не сказал об использовании комплексов и никак не объяснил свои слова.

Журналист 1in.am попросил господина Пашиняна ответить на заявление экс-президента Сержа Саргсяна, что Армения могла бы использовать «Искандер» на четвертый день войны. «Думаю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты "Искандера" не взорвались или взорвались лишь на 10%»,— сказал премьер. На уточняющий вопрос журналиста: «Разве так бывает?», господин Пашинян ответил «Не знаю... Может, оружие 80-х».

«Искандер» — российский оперативно-тактический ракетный комплекс. Основное назначение — уничтожение систем ПВО и ПРО противника и объектов на дальностях до 500 км.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Азербайджан получил часть территорий, Россия ввела миротворцев.

О призыве в армию в НКР после войны — в материале “Ъ” «Карабахскую армию готовят к неизвестности».