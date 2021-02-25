«У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений» Противники и сторонники премьера Армении выходят на улицы после требования Генштаба об отставке правительства

Конфликт между властями и оппозицией Армении в четверг получил неожиданное развитие, которое грозит стране новыми серьезными потрясениями. Генштаб вооруженных сил потребовал немедленной отставки премьера страны Никола Пашиняна и его правительства. Непосредственной причиной этого стало увольнение замначальника ведомства, который раскритиковал заявление господина Пашиняна о том, что российские ракеты «Искандер» якобы были некачественными. В ответ армянский премьер тут же уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики. Параллельно с этим людей на улицы выводит и оппозиция. В Кремле заявили, что с тревогой наблюдают за развитием ситуации в Армении.

«Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации. В связи с создавшейся ситуацией вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства Республики Армения, одновременно предупреждая о необходимости воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— “Ъ”)»,— говорится в заявлении армянского Генштаба, опубликованном в четверг утром.

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Напомним, что еще в 2020 году аналогичное заявление сделал католикос всех армян Гарегин II, однако светские власти в целом оставались верны премьеру и выполняли приказы, в том числе о разгоне антиправительственных демонстраций.

По сути, заявление Генштаба стало ответом на вчерашнее увольнение замначальника ведомства — Тирана Хачатряна, который высмеял господина Пашиняна.

В интервью местному изданию 1in.am армянский премьер заявил, что российские ракеты «Искандер», якобы примененные армянскими войсками во время прошлогоднего конфликта в Карабахе, показали себя плохо и «взорвались только на 10%». Отвечая на вопрос журналиста, как так может быть, господин Пашинян добавил: «Не знаю. Может, оружие 80-х годов». При этом азербайджанская армия в ходе войны заявляла об ударах ракетами «Смерч», «Точка У» и «Эльбрус», но не «Искандер».

Когда же журналисты издания Yerevan Today попросили Тирана Хачатряна прокомментировать слова главнокомандующего, он рассмеялся и сказал, что срабатывание ракет лишь на 10% совершенно невозможно. В тот же вечер замначальника Генштаба был уволен.

С этим решением категорически не согласился начальник Генштаба Армении Оник Гаспарян — и тоже был отправлен в отставку.

«Мы находимся в сложной ситуации, я вчера и сегодня принял решение освободить от должности первого заместителя начальника Генштаба и начальника Генштаба, то есть я подписал документы, после чего последовало заявление Генштаба, в котором военные требуют моей отставки»,— рассказал о последовательности событий сам Никол Пашинян, выйдя в эфир на странице в Facebook.

Как сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров Армении, некоторое время господин Пашинян находился в здании правительства на площади Республики. Именно туда он призвал приходить своих сторонников, заявив о попытке военного переворота и пообещав публично выступить в 16:00 по местному времени. При этом в итоге он вышел к народу раньше.

Премьер признал, что ситуация в стране напряженная. «Мы должны договориться, что столкновений у нас не будет»,— добавил он.

По словам Никола Пашиняна, необходимо обсуждать все имеющиеся в республике вопросы: «Внутри Армении у нас нет врагов». Премьер назвал заявление Генштаба эмоциональным решением. «Армия подчиняется народу и премьер-министру»,— подчеркнул Никол Пашинян. Политик добавил, что он и его семья не собираются бежать из Армении.

По данным местных СМИ, некоторые жители Еревана в четверг утром вышли на улицы и пытаются заблокировать движение транспорта, но не чтобы защитить Никола Пашиняна, а наоборот, чтобы ускорить его отставку.

Оппозиционное «Движение по спасению Родины» призвало своих сторонников собраться на площади Свободы, чтобы выразить поддержку Генштабу. Другая политическая сила — партия «Процветающая Армения» — назвала заявление Генштаба переломным моментом. «Заявление вооруженных сил и Генерального штаба встать рядом с народом и государственностью является переломным. Мы призываем Никола Пашиняна не идти на гражданскую войну, не проливать внутри страны армянскую кровь, не сеять вражду между армянами. У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений»,— говорится в заявлении партии.

Таким образом, оппозиция дала понять, что намерена повышать ставки в этой игре.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении,— заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И добавил:— Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении — нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе».

Кирилл Кривошеев