Президент Армении готовит срочные меры по разрешению кризиса

Президент Армении Армен Саркисян объявил, что в срочном порядке ищет пути мирного разрешения кризисной ситуации в стране. Господин Саркисян сказал, что инициирует шаги по снятию напряженности, и призвал все стороны конфликта проявить сдержанность.

«Срочно инициирую шаги с целью ослабления напряженности и поиска путей мирного разрешения ситуации. Призываю всех проявить трезвость и сдержанность»,— сказал господин Саркисян в обращении к гражданам, государственным органам и политическим силам, распространенном на сайте президента (перевод «Интерфакса»). Отметим, что на момент публикации президент Армении не подписал решение господина Пашиняна об освобождении от должности начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна.

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24 февраля заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. После этого господин Хачатрян был уволен. Генштаб Армении в связи с решением об увольнении требует отставки Никола Пашиняна. Сам премьер называет заявления военных попыткой государственного переворота.

В Ереване одновременно проходят шествие сторонников премьера и митинг оппозиции. Господин Пашинян вышел к своим сторонникам, собравшимся на площади Республики. На фоне событий в Армении главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян провели телефонный разговор. Кремль назвал происходящее в Армении внутренним делом страны, но отметил, что Москва с тревогой следит за ситуацией.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».