Генштаб Армении в новом заявлении подтвердил требование отставки Пашиняна

Генштаб Армении выпустил новое заявление, в котором подтвердил свою позицию по поводу отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Военные заявили, что это решение было принято не под давлением.

«Распространенное утром 25 февраля заявление командного состава Генштаба ВС Армении не направлялось кем-либо и не было сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна — в этот критический момент служить спасению Родины. Еще раз подтверждаем нашу четкую позицию»,— цитирует заявление издание news.am.

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Сегодня Генштаб Армении выразил протест в связи с увольнением первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, назвав это «антигосударственным и безответственным шагом». Накануне господин Хачатрян назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет комплексов «Искандер», которые можно было бы использовать во время войны в Нагорном Карабахе. Никол Пашинян заявил, что расценивает требование Генштаба страны о его отставке как попытку военного переворота. Кремль назвал происходящее в Армении внутренним делом страны. При этом отметил, что Москва с тревогой следит за ситуацией.

О ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».