Обострение политической ситуации в Армении. Главное

Генштаб Армении заявил, что вооруженные силы страны требуют отставки премьера и правительства из-за увольнения первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна после комментариев об «Искандерах». «Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели»,— говорится в заявлении Генштаба. Минобороны Армении его пока не прокомментировало.
Никол Пашинян назвал требование Генштаба попыткой военного переворота. «Приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Полиция и другие правоохранительные органы обеспечат безопасность»,— написал господин Пашинян в Facebook.
Премьер-министр сообщил, что освободил от должности начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна, однако президент Армении Армен Саркисян пока не подписал приказ.
Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики к 14:00 по местному времени (13:00 мск). Премьер назвал ситуацию в стране напряженной, но управляемой. «Мы должны договориться, что столкновений у нас не будет,— заявил он. — Внутри Армении у нас нет врагов». По словам господина Пашиняна, заявление военных было эмоциональной реакцией. Никол Пашинян подчеркнул, что он и его семья не собираются бежать из Армении.
«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника в Закавказье. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.