Оппозиция Армении не считает происходящее в стране переворотом

Лидер оппозиции Армении Вазген Манукян заявил, что происходящее в республике не является попыткой переворота. Ранее о попытке переворота заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после того, как Генштаб потребовал его отставки.

«Это не переворот, у армии есть конституционное право указать на главного врага, который угрожает безопасности Армении, и она указала, заявив, что это Никол Пашинян»,— сказал господин Манукян на митинге оппозиции на площади Свободы (цитата по «РИА Новости»). Он призвал полицию, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.

По его словам, «власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией». Он заявил, что гражданам нужно проявить решимость и сдержанность, чтобы «изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями».

Координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил, что сторонники оппозиции будут на площади Свободы до тех пор, пока Никол Пашинян не уйдет в отставку. «Мы останемся здесь ночью. Будьте готовы к решительной борьбе до отставки Пашиняна»,— сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

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Ранее на митинг у здания правительства собрались также сторонники господина Пашиняна. Он и члены его семьи возглавили шествие. Во время него произошли несколько стычек. Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан сплотиться вокруг военных и их командования.

Подробнее о ситуации в Армении — в материале “Ъ” «"У Пашиняна есть последний шанс уйти политическим путем без потрясений"».