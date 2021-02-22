Главы МИДов стран ЕС договорились о расширении санкций против России

Персональные санкции в отношении России будут расширены. Об этом договорились министры иностранных дел стран—членов ЕС на саммите в Брюсселе. Имена россиян, на которых могут распространить ограничительные меры, пока неизвестны.

Вопрос о расширении санкции инициировал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву. Основанием для введения ограничительных мер стали действия российских властей в отношении оппозиционера Алексея Навального и участников акций в его поддержку. Брюссель неоднократно призывал Москву освободить политика и прекратить задержания протестующих.

В октябре 2020 года ЕС уже вводил персональные санкции в отношении России. Тогда в список попали шесть высокопоставленных чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за предполагаемое отравление господина Навального. Также под санкции попал один научно-исследовательский институт. В Брюсселе утверждали, что институт участвовал в разработке и производстве химического оружия, включая вещество «Новичок».

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