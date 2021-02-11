Всплытие покажет Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань о том, есть ли будущее у отношений России и Европы

После того как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения Москвы и Брюсселя «достигли дна», в дискуссию о России включился глава МИД Германии Хайко Маас. Выступая на слушаниях в Бундестаге, он напомнил про другое, вполне конкретное дно. Дно Балтийского моря, по которому пробивает и все никак не пробьет свое окно в Европу многострадальный трубопровод «Северный поток-2».

«Тот, кто ставит под вопрос "Северный поток-2", должен задуматься, какие геостратегические последствия это будет иметь и что это будет означать с точки зрения оказания влияния на Россию со стороны Европы»,— предупредил Хайко Маас. Он призвал европейских партнеров не бежать впереди паровоза и не взрывать перед ним мосты: «Я против того, чтобы разрушать все мосты в отношениях с Россией. Я ни в грош не ставлю стратегию сожженных мостов, она не только ошибочна, но и опасна».

Какие же главные выводы можно сделать из его признаний?

Во-первых, европейские прагматики не намерены без боя уступать инициативу тем, кто на этой неделе задавал тон в Европарламенте. Главное сражение добрых и злых следователей Европы по поводу ее будущей российской политики впереди — оно продолжится 22 февраля на заседании Совета ЕС по иностранным делам, а затем в марте на заседании Европейского совета.

Второй вывод состоит в том, что поездка главы европейской дипломатии в Москву, от которой его активно отговаривали в ряде европейских столиц,— это нечто большее, чем «казус Борреля», его личная инициатива, идущая вразрез с общим трендом на разрыв с Москвой.

Хайко Маас подтвердил: системообразующие фигуры европейской политики, в отличие от актеров второго плана, не могут позволить себе полный отказ от диалога с Россией.

Эта же мысль завуалированно сквозила и в выступлении самого Жозепа Борреля в Европарламенте, которое было призвано стать актом покаяния, но в итоге им так и не стало.

Речь дипломата была перенасыщена выпадами в адрес российских переговорщиков во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и в адрес России в целом, которая, по его словам, так и не стала современной демократической страной и «считает европейскую либерально-демократическую систему угрозой своему существованию».

Казалось бы, это и есть то самое дно и говорить Москве и Брюсселю больше не о чем. Но всем, кто захочет сделать именно такой вывод, имеет смысл прочитать выступление от первой до последней строчки, а не выдергивать из него наиболее хлесткие цитаты. Когда обличительный пафос иссяк, перейдя на родной испанский, Боррель неожиданно сказал, возможно, самые главные слова: «Давайте посмотрим на суть проблемы. Для некоторых из вас проблема заключается в том, что визит состоялся, что верховный представитель ЕС решил посетить Москву. Знаете ли вы, сколько раз за последние два года в Россию приезжали официальные делегации стран—членов ЕС министерского уровня и выше? Состоялось 19 визитов. Так в чем же дело? Надо ездить или нет? Или могут ездить все, кроме верховного представителя ЕС? Тогда зачем он нужен? Получается, что визиты не очень-то и запрещены — наоборот, это обычная практика».

В общем, и после провала миссии Борреля контакты продолжатся, а достигли мы с ЕС дна или нет — всплытие покажет.