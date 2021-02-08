«Россия все больше отходит от Европы»

Первый за несколько лет визит в Россию главы внешнеполитической службы ЕС оборачивается не потеплением, а дальнейшим ухудшением отношений между Москвой и Евросоюзом. На фоне жесткой критики в свой адрес по возвращении из Москвы Жозеп Боррель, занимающий сейчас пост главы европейской дипломатии, и сам объявил, что Евросоюз должен «сделать вывод» о неготовности России к конструктивному диалогу. Следующим шагом может стать расширение действующих в отношении РФ европейских санкций: этот вопрос главы МИДов стран—членов ЕС обсудят 22 февраля.

Поездка в Москву Жозепа Борреля, бывшего главы МИД Испании, нынешнего зампредседателя Еврокомиссии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, могла бы стать прорывной. Его предшественница Федерика Могерини, занимавшая этот пост с 1 ноября 2014 по 30 ноября 2019 года, последний раз посетила Москву в 2017-м. А господин Боррель с момента своего нынешнего назначения не приезжал в РФ ни разу.

Тем символичнее было, что подтверждение предстоящего 4–6 февраля визита прозвучало по итогам встречи глав МИДов стран—участниц ЕС: вместо того чтобы заявить о новых санкциях, как этого ждали некоторые эксперты, господин Боррель на пресс-конференции сообщил, что едет в Москву. «Несмотря на эти сложности, создавать между нами стену молчания не выход»,— объяснял он накануне поездки.

В итоге визит оставил у европейской стороны чувство глубокого разочарования.

В пятницу, после пресс-конференции, на которой глава МИД РФ Сергей Лавров резко раскритиковал политику Евросоюза, стало известно о том, что Москва высылает трех дипломатов из стран ЕС «за участие в акциях» в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Господин Боррель, чье выступление на совместном брифинге было довольно дипломатичным, узнал об этом во время обеда с российским министром в составе делегации.

Визит, проходивший на фоне взаимных обвинений в связи с ситуацией, сложившейся вокруг господина Навального, в европейских СМИ назвали неудачным, а то и настоящим фиаско. В понедельник в Еврокомиссии даже пришлось оправдываться: визит нельзя назвать провальным, но «то, как он был организован, то, как проходила пресс-конференция, то, что говорил господин Лавров, то, что российские власти сделали в отношении европейских дипломатов в тот же день, очень четко указало на то, куда Россия хочет идти». «Президент Владимир Путин по-прежнему ни на миллиметр не готов пойти навстречу ЕС»,— отмечает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Объявление о высылке дипломатов, в то время как Жозеп Боррель находился в Доме приемов МИД РФ, было, по мнению издания, «обескураживающим и настоящей катастрофой».

Критики господина Борреля также полагают, что совместная пресс-конференция послужила «пропагандистским» интересам Кремля.

Во вторник Жозепу Боррелю предстоит рассказать о своей поездке депутатам Европарламента. Как сообщает EUobserver, среди членов Европарламента растет недовольство визитом. В частности, депутат Европарламента от эстонской партии «Отечество» Рихо Террас обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой отправить господина Борреля в отставку. «Мы считаем, что президент Европейской комиссии должен принять меры, если господин Боррель не уйдет в отставку по собственному желанию»,— написал господин Террас в письме, под которым он призвал подписаться других членов Европарламента. Впрочем, как отмечает EUobserver, Европейская комиссия не решает вопросы о назначении или снятии с должности главы дипломатии ЕС, так что обращение господина Терраса может остаться без последствий.

Сам глава внешнеполитической службы ЕС также уже ясно дал понять, что не рад таким итогам поездки. В качестве антикризисной коммуникации дипломат оперативно опубликовал и небольшой письменный отчет о визите в РФ. «Я только что вернулся из очень непростой поездки в Москву,— признался он.— В Брюссель я вернулся глубоко обеспокоенным перспективами развития российского общества и геополитической стратегией России. Моя встреча с министром Лавровым и сигналы, исходившие от российских властей в ходе визита, подтвердили, что Европа и Россия отдаляются друг от друга. Судя по всему, Россия все больше отходит от Европы и считает демократические ценности угрозой своему существованию». По его словам, разговор с российским коллегой вышел «напряженным», учитывая, что гость стремился в деталях обсудить отравление и арест оппозиционера Алексея Навального. Его просьбу к Сергею Лаврову пересмотреть решение о высылке дипломатов оставили без внимания.

«Я посетил Москву, чтобы на основании дипломатии и наших принципов посмотреть, заинтересованы ли российские власти в разрешении наших разногласий и устранении негативной динамики наших отношений,— рассказал господин Боррель.— Наблюдаемая мной реакция явно свидетельствует об обратном. Поэтому ЕС придется подумать о более широких последствиях этого и наметить дальнейший курс. Мы стоим на перепутье».

В долгосрочной перспективе — и об этом также напомнил господин Боррель — Евросоюз готов пересмотреть свою стратегию взаимоотношений с Россией.

Внутриевропейская дискуссия на уровне министров и лидеров стран ЕС на эту тему может пройти уже этой весной. А пока страны ЕС могут принять очередное решение о расширении санкций в отношении РФ: уже известно, что итоги визита в Москву с участием господина Борреля 22 февраля обсудят министры иностранных дел 27 стран.

Галина Дудина, Кирилл Сарханянц