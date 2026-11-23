Песков объяснил, зачем России нужны переговоры с европейцами
Песков: Россия хочет понять, насколько ЕС готов способствовать миру на Украине
Россия может инициировать общение с европейцами, чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирному процессу по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Франции о том, что европейцы приедут на переговоры в Москву только в том случае, если им предоставят полноценную роль в переговорах.
«Имеем в виду инициировать общение с европейцами, с тем чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам и насколько их позиция коррелирует с задачей налаживания трека по мирному урегулированию... Насколько эта "коалиция желающих" является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны»,— сказал господин Песков на брифинге.
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что Россия предложила представителям Евросоюза (ЕС) приехать в Москву, чтобы понять их позицию по украинскому урегулированию. По мнению российского президента, такая встреча поможет определить позицию стран Европы, и после нее Москва решит, в каком формате нужно продолжать диалог по Украине. США говорили, что ЕС серьезно настроен на переговоры.