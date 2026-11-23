«Имеем в виду инициировать общение с европейцами, с тем чтобы понять, насколько они готовы способствовать мирным делам и насколько их позиция коррелирует с задачей налаживания трека по мирному урегулированию... Насколько эта "коалиция желающих" является коалицией желающих мира, а не коалицией желающих продолжения войны»,— сказал господин Песков на брифинге.