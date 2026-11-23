Председатель «Яблока» в Удмуртии заявила о недопуске на сессию Госсовета
Ия Боронина обратилась в прокуратуру республики
Председатель реготделения партии «Яблоко» в Удмуртии Ия Боронина заявила, что ее незаконно не допускают на пленарное заседание Госсовета республики, запланированное на 24 ноября. Об этом она написала в Telegram.
«На нем я должна выступать с ежегодным докладом. Приглашение в мой адрес до сих пор не направлено. Кроме того, я не была допущена в этом году на заседание комиссии Госсовета по бюджету. Подано обращение в региональную прокуратуру»,— написала госпожа Боронина.
На момент публикации в Госсовете Удмуртии ситуацию не прокомментировали.
Ия Боронина ссылается на федеральное законодательство о «Политических партиях». Согласно нему, политические объединения, не представленные в парламенте, имеют право как минимум раз в год участвовать в пленарном заседании законодательного органа субъекта РФ.
Заседание Госсовета Удмуртии состоится 24 ноября. На нем среди прочего будет рассмотрен законопроект о бюджете республики на 2026 год и плановые периоды 2027-2028 годов. В 2025 году Ия Боронина выступала с докладом в течение 10 минут.