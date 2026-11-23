«На нем я должна выступать с ежегодным докладом. Приглашение в мой адрес до сих пор не направлено. Кроме того, я не была допущена в этом году на заседание комиссии Госсовета по бюджету. Подано обращение в региональную прокуратуру»,— написала госпожа Боронина.