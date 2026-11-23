Ламин Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов с «Сабахом» из-за повреждения лодыжки
Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Сабахом» из-за дискомфорта в правой лодыжке. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Матч состоится 25 ноября в Баку. В «Барселоне» отметили, что 29 ноября игрок сможет выйти на поле в гостевой игре 14-го тура чемпионата Испании против «Депортиво».
В текущем сезоне 19-летний Ямаль забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач в 17 матчах. «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании и идет пятой в Лиге чемпионов.