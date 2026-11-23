Испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль не сыграет в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с азербайджанским «Сабахом» из-за дискомфорта в правой лодыжке. Об этом сообщила пресс-служба клуба.