В разрезе объема предложения район продемонстрировал самую значительную динамику среди всех районов Москвы. В октябре 2021 года в локации реализовывался только один проект делюкс-класса с объемом предложения 21 квартира. К середине осени 2026 года проектов стало пять, а суммарный объем экспозиции достиг 265 лотов. За пять лет предложение новостроек делюкс-класса здесь выросло почти в 13 раз. Сегодня на Тверской район приходится ровно треть от всего объема столичного предложения в сегменте делюкс, 265 из 790 лотов. Для сравнения, в Хамовниках экспонируется 79 лотов в восьми комплексах, на Якиманке 140 лотов в пяти проектах, а в Замоскворечье 95 квартир в четырех проектах.