«Приходится треть от всего объема столичного предложения»
Светлана Бардина — о том, как Тверской район стал лидером делюкс-новостроек
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Тверской район продемонстрировал наибольший прирост предложения в сегменте делюкс по количеству проектов и объему продаж за пять лет. По данным экспертов компании ENGEO Development, лидерство по объему предложения позволило району привлечь треть всех покупателей делюкс-новостроек города и принести девелоперам более 9,5 млрд руб. меньше чем за год.
В разрезе объема предложения район продемонстрировал самую значительную динамику среди всех районов Москвы. В октябре 2021 года в локации реализовывался только один проект делюкс-класса с объемом предложения 21 квартира. К середине осени 2026 года проектов стало пять, а суммарный объем экспозиции достиг 265 лотов. За пять лет предложение новостроек делюкс-класса здесь выросло почти в 13 раз. Сегодня на Тверской район приходится ровно треть от всего объема столичного предложения в сегменте делюкс, 265 из 790 лотов. Для сравнения, в Хамовниках экспонируется 79 лотов в восьми комплексах, на Якиманке 140 лотов в пяти проектах, а в Замоскворечье 95 квартир в четырех проектах.
Лидерство по объему предложения обеспечило локации и первенство по активности покупателей. За девять месяцев в новостройках делюкс-класса района было зарегистрировано 21 договор долевого участия, это составило треть от общего объема продаж в делюкс-сегменте Москвы. При этом средняя стоимость квадратного метра в новостройках делюкс-класса Тверского района составила 3,6 млн руб. Это на 4% дороже, чем в 2025 году.