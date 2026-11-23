Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
Ozon может выплатить дивиденды в размере 120 рублей на акцию за девять месяцев
Совет директоров Ozon рекомендовал выплатить дивиденды в размере 120 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2026 года, указано на сайте раскрытия информации. Доходность составляет 3,34%. Решение о выплате примут на собрании акционеров 28 декабря. Купить бумаги под выплату можно до 11 января.
Акции Ozon выросли после рекомендации совета директоров по дивидендам. По состоянию на 14:23 мск бумаги компании торговались на отметке 3,61 тыс. руб. за штуку (+4,77%).
В мае акционеры Ozon утвердили дивиденды за 2025 год в размере 70 руб. на бумагу. Это вторая выплата в истории компании. Впервые Ozon выплачивал дивиденды в конце 2025 года — 143,5 руб. на акцию.