Власти Грузии полностью запретят суррогатное материнство на территории страны
До конца текущей недели грузинский парламент в ускоренном порядке сразу в трех чтениях примет пакет законопроектов, полностью запрещающий на территории страны суррогатное материнство в любой форме. Об этом заявил лидер правящей парламентской фракции «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кирцхалия.
Господин Кирцхалия подчеркнул, что суррогатное материнство запрещается без всяких исключений, но запрет не касается in vitro оплодотворения, которым смогут пользоваться «только граждане Грузии».
Основным мотивом решения ГМ называет «моральные, этические и правовые риски», связанные с тем, что в Грузии «98% тех, кто пользуется суррогатным материнством, являются иностранцами» и «только 2% — гражданами Грузии». По утверждению Ираклия Кирцхалии, исследования показали, что большинство детей, рожденных суррогатными матерями, «вывозятся из Грузии», а значительная часть суррогатных матерей —- иностранцы, которые пользовались «либеральным законодательством», до сих пор действовавшем в стране.
За последние годы суррогатное материнство превратилось в Грузии в масштабный бизнес с оборотом в десятки миллионов долларов. Рождение каждого ребенка стоило от $50 тыс. до $75 тыс., что вызывало беспокойство значительной части общества и Грузинской православной церкви (ГПЦ). Ираклий Кирцхалия подтвердил, что окончательное решение о запрете суррогатного материнства правящая партия приняла после консультаций с высшими иерархами ГПЦ.
В пакет законопроектов, разработанный правительством и парламентским большинством, также входит внесение поправок в Уголовный кодекс по наказанию за попытки обойти запреты на суррогатное материнство, «чтобы процесс не переместился в подполье», подчеркнул господин Кирцхалия.
Грузинские журналисты в течение нескольких месяцев провели тщательное расследование практики суррогатного материнства в Грузии, выявив схему трафикинга женщин из ряда азиатских стран, особенно Таиланда. Причем многие тайские женщины жаловались на невыносимые условия и обман с выплатой обещанных сумм. Большую критическую статью об этом в конце прошлого года опубликовала и New York Times.