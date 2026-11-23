Основным мотивом решения ГМ называет «моральные, этические и правовые риски», связанные с тем, что в Грузии «98% тех, кто пользуется суррогатным материнством, являются иностранцами» и «только 2% — гражданами Грузии». По утверждению Ираклия Кирцхалии, исследования показали, что большинство детей, рожденных суррогатными матерями, «вывозятся из Грузии», а значительная часть суррогатных матерей —- иностранцы, которые пользовались «либеральным законодательством», до сих пор действовавшем в стране.