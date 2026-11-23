Сергей Миронов появился на публике впервые за три месяца
Председатель «Справедливой России» (СР) Сергей Миронов принимает участие в конференции «Россия в период кризиса европейской безопасности», передает корреспондент «Ъ». Это его первое появление на публике за три месяца.
«Вы не представляете, как же я рад быть сегодня здесь, с вами»,— сказал господин Миронов.
В предыдущий раз лидер «Справедливой России» участвовал в публичном мероприятии 21 августа, когда он посетил Алтайский край. Через пять дней после поездки политик сказал, что получил небольшую травму и проходит лечение. Слухи об ухудшении здоровья Сергей Миронов отвергал. Однако он отсутствовал и на встрече президента Владимира Путина с главами партий, прошедших в девятый созыв Госдумы, и на юбилейном мероприятии СР в октябре.