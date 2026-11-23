«Бренду по-прежнему есть куда спешить»
Павел Шинский — о том, как Longines стал синонимом точности
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В отличие от швейцарских часовщиков, погруженных в ремесло с детства, Огюст Агасси был французом из Савойи и часовым бизнесом занялся в 23 года, так что ему надо было торопиться. В 1832 году он начал торговать часовыми деталями в швейцарском Сент-Имье. Уже через два года создал собственную фирму по продаже готовых часов.
А в 1866 году племянник Агасси Эрнест Франсийон, унаследовав бизнес, создал в местечке Лонжин часовую мануфактуру, собрав мастеров под одной крышей. Синергия сработала. Год спустя Longines выпустила часы, которые изменили стандарт отрасли. Они заводились без ключа, с помощью одной головки.
А в 1912 году Longines официально стала синонимом точности. Ее часы были назначены первым официальным хронометром соревнований по бегу в Базеле. Сегодня Longines фиксирует рекорды в беге, конном спорте, гимнастике, лыжах и теннисе. Бренду по-прежнему есть куда спешить.