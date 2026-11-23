В отличие от швейцарских часовщиков, погруженных в ремесло с детства, Огюст Агасси был французом из Савойи и часовым бизнесом занялся в 23 года, так что ему надо было торопиться. В 1832 году он начал торговать часовыми деталями в швейцарском Сент-Имье. Уже через два года создал собственную фирму по продаже готовых часов.