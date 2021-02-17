Минюст: требование ЕСПЧ освободить Навального заведомо неисполнимо

Требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) освободить российского оппозиционера Алексея Навального является необоснованным и неправомерным, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Несколько часов назад ЕСПЧ потребовал от России в рамках обеспечительных мер освободить господина Навального, которому московский суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Это требование министр юстиции назвал грубым вмешательством во внутренние дела государства.

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«Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства. Во-вторых, это требование является необоснованным и неправомерным, поскольку не содержит указания ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение»,— сказал министр журналистам (цитата по ТАСС). По мнению главы Минюста РФ, требование также беспрецедентно, так как «заведомо неисполнимо, поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Напомним, осенью 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор оппозиционеру по делу «Ив Роше». Верховный суд России отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года условный срок политику по этому делу заменили на два года и восемь месяцев лишения свободы. Суд счел, что политик нарушил условия испытательного срока. Адвокаты оппозиционера обратились в Совет Европы с жалобой на решение российского суда и намерены обжаловать его в ЕСПЧ. 16 февраля Минюст РФ назвал освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ невозможным.

О замене условного срока на реальный — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».