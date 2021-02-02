Суд над Алексеем Навальным Онлайн-трансляция: корреспонденты “Ъ” рассказывают о происходящем внутри и перед Мосгорсудом

В Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального. По мнению ФСИН, он нарушил условия испытательного срока по делу «Ив Роше» и потому ему надо заменить условный срок на реальный (три с половиной года). Сторонники оппозиционера собираются у суда, чтобы поддержать его.

11:44. Навальный во время перерыва впервые сел на скамью в стеклянной клетке. Он листает то ли тетрадь, то ли книгу.

11:42. «Все сидят на своих местах!» — говорит пристав журналистам, как только судья выходит из зала.

11:40. Навальный поддерживает ходатайство адвокатов. Прокурор Фролова просит дать ей 10 минут, чтобы ознакомиться с документами.

Судья объявляет десятиминутный перерыв в заседании, чтобы прокуратура и ФСИН ознакомились с документами, которые адвокаты просят приобщить к делу.

11:39. Адвокат Ольга Михайлова попросила приобщить к делу документы, из которых следует, что Верховный суд постановил рассмотреть дело «Ив Роше» из-за новых обстоятельств. Однако президиум Верховного суда это решение отменил, говорит Михайлова. Документы из президиума Верховного суда она не прилагает к делу — только решение Верховного суда. Она говорит, что дальше будет ссылаться только на эти два документа — из ЕСПЧ и постановление Верховного суда.

11:35. Судья Репникова изучает справку из «Шарите» и документы ЕСПЧ.

11:34. Адвокат Михайлова просит приобщить к делу постановление ЕСПЧ по делу «Ив Роше».

11:33. Также Кобзев просит приложить справку из «Шарите» от 15 января. В ней говорится, что после выписки Навальный проходил физиотерапию. «Навальный окончил курс лечения 15 января, следует из справки»,— говорит Кобзев.

Адвокат подчеркивает, если бы Навального не задержали в аэропорту, он бы в понедельник приехал во ФСИН.

11:30. Судья спрашивает, есть ли ходатайства. Адвокат Кобзев просит приобщить его уведомление от 9 января. В этом уведомлении, по словам Кобзева, говорится, что он предупреждал ФСИН, что 9 января Навальный не сможет прийти в инспекцию.

11:30. Судья зачитывает права участникам судебного заседания. Потом рассматривает ходатайство от разных СМИ: можно ли фотографировать и снимать во время судебного заседания. Прокурор против съемки и фото, но за то, чтобы на заседании были пишущие журналисты. У ФСИН такая же позиция, как и у прокуратуры. Адвокаты — за то, чтобы велась и фото-, и видеосъемка.

Навальный настаивает на том, чтобы была разрешена видео- и фотосъемка заседания, а также была разрешена работа пишущим журналистам. В итоге судья запрещает съемку, разрешает пишущим присутствовать.

11:28. Судья вошла и не представилась. Навальный просит ее представиться. Судья говорит, что сначала установит его личность, потом представится. После судья представляется — Наталья Репникова. Говорит, что в заседании также участвуют: прокурор из прокуратуры Москвы Екатерина Фролова, начальник филиала УФСИН Александр Ермольник, адвокаты — Вадим Кобзев и Ольга Михайлова, секретарь судебного заседания.

11:27. Судья устанавливает личность Навального.

— Где фактически проживаете?

— Фактически? В СИЗО номер один,— шутит Навальный.

Юлия Навальная смеется в зале.

11:27. Заседание начинается. Судья входит в зал, ее приветствуют стоя. Судья говорит: «Присаживайтесь!» Судья говорит, что заседание ведется в «режиме аудиофиксации», нужно нажать микрофон, загорается «красная лампочка». «У меня нет красной лампочки», — жалуется Навальный. «У вас постоянно ведется»,— отвечает судья. «Я опять в привилегированном положении», — говорит Навальный.

11:24. У Мосгорсуда задержаны два корреспондента Mash и журналист «Открытых медиа», сообщает «Дождь».

11:22. Заседание началось.

11:21. Вокруг «аквариума» Навального шесть сотрудников полиции. Еще семь приставов расставлены в разных точках зала заседаний.

Напротив адвокатов за одним столом сидят представители ФСИН и прокуратуры. Они в масках, но без перчаток.

11:20.

Навальный обращается к жене Юлии: «Тебя показывали в моей камере даже. Говорят, ты плохая девочка, нарушаешь общественный порядок постоянно».

11:20. Все готово к началу выездного заседания Симоновского районного суда Москвы. Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова сидят рядом со стеклянной клеткой, где находится Навальный. Внутри он не в наручниках, без маски и без перчаток.

11:16.

Кто-то из журналистов вел видеотрансляцию из зала суда. Пристав потребовал прекратить съемку. Навальный шутит: «Это я».

В зале тихий смех. Корреспондент “Ъ” сидит на первой скамье. Пристав требует повернуть все два телефона корреспондента к нему экраном, чтобы он видел, что съемка не ведется.

11:12.

Алексей Навальный говорит Юлии Навальной, чтобы она пересела на другое место в зале — в углу, ближе к выходу, где он будет ее видеть во время заседания. Его завели в ближайший к судье «аквариум».

Навальный в той же одежде, что была во время суда в отделе полиции в Химках и на апелляции в Мособлсуде.

Пристав говорит Юлии Навальной: «Фотографировать нельзя!» «Я не фотографирую»,— отвечает она.

11:08. Задерживают людей на Краснобогатырской улице, у Богородского кладбища. Там дежурит два автозака. «Вижу, что туда периодически заводят людей»,— передает корреспондент “Ъ”. Один автозак с задержанными уехал.

11:06. Алексей Навальный находится в зале суда.

11:05. В зал начинают пускать журналистов.

Сотрудники полиции в оцеплении у станции метро «Преображенская площадь» Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

10:58. Как сообщает «Проект», у станции метро «Преображенская площадь» активно задерживают людей. Один автозак был полностью забит и уже уехал с площади. Задержанных начали сажать во второй автозак. «Проект» пишет, что журналистам запрещают снимать происходящее. Кроме того, в районе Мосгорсуда не ходит общественный транспорт, автобусы и трамваи у остановки у метро не останавливаются.

Фото: Мария Старикова/Коммерсантъ

10:53. Как передает корреспондент “Ъ”, вдоль Мосгорсуда дежурят по меньшей мере пять полицейских автобусов и несколько автомобилей спецтехники.

У дома 6 на Богородском валу за ограждением стоят примерно 50 человек, к Мосгорсуду их не пускает полиция. Время от времени люди кричат и аплодируют.

10:50. Юлия Навальная вышла из зала заседаний и прошла дальше по коридору, разместилась на металлической скамейке и достала телефон. Журналистов в зал не пускают. Адвокаты находятся внутри.

10:48. Сотрудники ОМОНа угощают коллег, прохожих и представителей СМИ чаем с сахаром, передает корреспондент “Ъ”. Печенья в этот раз (как на акции протеста 23 января) нет.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

10:43. Обстановка у суда напряженная — дежурят десятки сотрудников полиции и ОМОНа. Корреспондент “Ъ” сообщает, что у нее регулярно спрашивают паспорт сотрудники второго оперполка, несмотря на пресс-карту на груди, проезжающие мимо машины сигналят, прессу отогнали от входа в Мосгорсуд. Одна из сотрудниц полиции в оцеплении пояснила: «Была команда прессу больше не пускать»,— и порекомендовала пройти к апелляционным воротам Мосгорсуда, чтобы попробовать там пройти к зданию. Со стороны Богородского кладбища курсирует конная полиция.

10:39. Адвокатов Михайлова и Кобзева пригласили в зал.

— Только адвокаты! — сказал пристав, когда защитники заходили в зал. Журналисты продолжают стоять у дверей. Приставы часто напоминают им, что съемка запрещена.

10:39. Между тем в карточке дела Навального изменилась фамилия судьи — раньше была Юлия Окунева, теперь — Наталья Репникова. Более того, в списке судей Окунева не значится, зато ее фамилия фигурирует в списке «помощников судей».

10:32.

Алексея Навального доставили в суд.

Об этом сообщили ТАСС, RT и другие агентства.

10:31. Адвоката Михайлову пристав спросил, где ее коллега Вадим Кобзев — второй адвокат Навального. Она сказала, что он уже давно в здании, и она не понимает, почему приставы до сих пор не дали ей пообщаться с подзащитным Навальным. После 10 минут она вместе с Юлей Навальной прождала у дверей зала судебных заседаний, но ее не пустили. Затем к ним подошел Вадим Кобзев, и они все вместе отошли от дверей зала заседаний дальше по коридору.

10:30. На улицах рядом со станцией метро «Преображенская площадь» (ближайшая к Мосгорсуду), дежурит полиция. На самой станции сотрудники провоохранительных органов проверяют всех выходящих по внутренней базе. На ближайших станциях также дежурит полиция.

На подходе к зданию Мосгорсуда, примерно за 100 м, установлены металличесие заграждения. Еще один ряд заграждений стоит в 10 м от входа.

ОМОН к суду привозят в том числе автобусами Мосгортранса.

Фото: Мария Старикова/Коммерсантъ

10:29. Как сообщает корреспондент “Ъ FM”, у Мосгорсуда усилили меры безопасности. Тут ОМОН Росгвардии и 2-ой оперативный полк, предназначенный для пресечения массовых беспорядков. Журналистов отогнали обратно на тротуар.

10:27. Вместе с журналистами на шестой этаж поднялись представителей посольств разных стран. Сколько их, сказать сложно. В какой-то момент приставы попросили не стоять их вместе с журналистами, а пройти в другую часть коридора.

10:23. К журналистам подходит пристав. Он запрещает им что-либо снимать и фотографировать на телефон. Во время общения с журналистами, он использует слово «поучаствовать». Юлия Навальная шутит: «Вся Москва уже поучаствовала».

10:21. У дверей 635 зала судебных заседаний апелляционного корпуса Мосгорсуда, где пройдет заседание Симоновского суда по отмене условного срока Навальному, столпились журналисты — примерно 20 человек. В углу, чуть дальше от дверей, на металлической лавке сидят адвокат Ольга Михайлова и жена политика Юлия Навальная. К ней подходят журналисты, но она им комментариев не дает.

Изначально судебное заседание было назначено на 10:00, но после пресс-служба сообщила, что заседание перенесли на 11:00, чтобы адвокаты согласовали позицию с подзащитным Навальным. При этом до сих пор (10:19) адвокатов Михайлову и Кобзева не допустили к Навальному.

23 и 31 января в России прошли протестные акции в поддержку Алексея Навального. Его сторонники считают, что решение Химкинского выездного суда по иску ФСИН о задержании политика на 30 суток незаконно и оппозиционер должен быть освобожден.

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся из Берлина, где лечился после отравления веществом семейства «Новичок», и был задержан сразу по прилете в аэропорту Шереметьево. 11 января ФСИН попросила суд заменить господину Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», по которому в 2014 году он был приговорен к трем с половиной годам условно и пяти годам испытательного срока. Ведомство считает, что он нарушил условия испытательного срока.

Алексей Навальный считает суд над ним политически мотивированным.

Роман Дорофеев, Анна Токарева, Мария Старикова, Алина Сабитова