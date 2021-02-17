Как ЕСПЧ применял обеспечительные меры

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение потребовать от России освободить оппозиционера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер. Ранее о подобных случаях, когда суд требовал освободить уже осужденного человека до рассмотрения его иска в Страсбурге, в СМИ не сообщалось. Как применялись на практике обеспечительные меры ЕСПЧ — в материале “Ъ”.

По данным Минюста РФ, в 2020 году из 223 требований ЕСПЧ о применении обеспечительных мер к России было удовлетворено лишь 36. В остальных случаях российские власти предоставили ЕСЧП «аргументированную правовую позицию по претензиям заявителей, подтверждающую отсутствие нарушений прав и свобод человека».

В абсолютном большинстве случаев обеспечительные меры применяются с целью запрета выдачи заявителя другой стране (его экстрадиции, депортации), в результате которой его жизнь и здоровье подвергнутся опасности. Так, например, в июне 2010 года ЕСПЧ предписал приостановить экстрадицию из России в Казахстан топ-менеджера БТА-банка Вероники Ефимовой до рассмотрения иска женщины в Страсбурге. В Казахстане ей инкриминировалось соучастие в хищении кредитов на $3,3 млрд, а в Россию госпожа Ефимова прибыла в надежде получить статус беженца. В феврале 2013 года ЕСПЧ вынес решение по ее делу, не обнаружив в уголовном преследовании политической составляющей.

Случаи принятия обеспечительных мер иного рода встречаются редко. Например, в ноябре и декабре 2007 года ЕСПЧ три раза выдавал предписание о немедленной госпитализации вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна в стационар. У задержанного по обвинению в ряде финансовых преступлений ранее были диагностированы серьезные заболевания. Однако он был переведен в больницу лишь в феврале 2008 года, а в декабре освобожден под залог. В октябре 2011 года господин Алексанян скончался.

В мае 2012 года ЕСЧП предписал властям Украины обеспечить оказание осужденному экс-премьеру Юлии Тимошенко «адекватное медицинское лечение с помещением в соответствующее учреждение». В июне ЕСЧП сообщил, что правительство Украины выполнило меры.

В феврале 2015 года ЕСПЧ отклонил ходатайство адвокатов украинской летчицы Надежды Савченко и отказался потребовать от России ее освобождения в виде обеспечительных мер. Ранее госпожа Савченко была задержана по обвинению в убийстве российских журналистов в Донбассе. При этом суд запросил информацию об оказываемой ей медпомощи.

В июле 2018 года ЕСПЧ принял обеспечительные меры по делу осужденного на 20 лет режиссера Олега Сенцова. Суд призвал власти РФ предоставить ему лечение в стационаре, предложив заключенному прекратить продолжающуюся более двух месяцев голодовку. Об освобождении господина Сенцова речь не шла.

В декабре 2018 года Украина обратилась в ЕСПЧ с требованием принять обеспечительные меры в отношении 24 моряков, незаконно пересекших границу России в районе Керченского пролива. Суд запросил у Москвы информацию о состоянии задержанных моряков, а также попросил представить все подтверждающие документы. В феврале 2019 года ЕСПЧ отказал Украине в удовлетворении запроса о применении новых обеспечительных мер в деле: Киев требовал предоставить им медицинскую помощь и переместить в медучреждения.

7 мая 2020 года ЕСПЧ предписал российским властям обеспечить шестимесячную девочку из Ставропольского края редким препаратом «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (краевой минздрав утверждал, что лекарство не включено в региональный перечень льготных препаратов). Позже, в июне, Ставропольский суд подтвердил право девочки на бесплатное получение «Спинразы».