Минюст назвал невозможным освобождение Навального по требованию ЕСПЧ

Политик Алексей Навальный не может быть освобожден в рамках обеспечительных мер по требованию Совета Европы, заявила пресс-служба Министерства юстиции России. Ранее о том, что Брюссель может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить господина Навального, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Согласно правилу 39 Регламента, ЕСПЧ может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. Обеспечительные меры принимаются только в исключительных случаях и только, если ЕСПЧ придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда.

«Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию". Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права»,— сказали ТАСС в Минюсте.

В ведомстве заявили, что ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения. Кроме того, обеспечительные меры не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека и исполняются по «доброй воле» государств, настаивает Минюст РФ. «Освобождение осужденного лица из пенитенциарных учреждений явно противоречит правовой природе обеспечительных мер, которые направлены на обеспечение нормального процесса рассмотрения дел в ЕСПЧ»,— заявили в Минюсте.

Минюст России переписывается с ЕСПЧ по поводу заявления адвокатов. «У суда есть подробная информация о том, что заявителю обеспечены необходимая безопасность и надлежащие условия содержания в СИЗО»,— сообщили Минюсте. У ведомства нет сведений о реакции заявителей и самого ЕСПЧ на эту информацию.

Напомним, в 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу «Ив Роше». Согласно решению ЕСПЧ, дело должно быть вновь рассмотрено российским судом, а братья Навальные должны получить компенсации общей суммой €82 тыс.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил господину Навального условный срок на 2 года и восемь месяцев колонии. Суд признал, что политик нарушил условия испытательного срока. Адвокаты оппозиционера намерены обжаловать решение в кассации. На прошлой неделе адвокаты обратились в Совет Европы. Вчера, 15 февраля, в Минюсте РФ состоялась встреча министра юстиции России Константина Чуйченко с делегацией Совета Европы.

О замене условного срока Алексея Навального на реальный — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».