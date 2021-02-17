ТАСС сообщил о требовании ЕСПЧ освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение потребовать от России освободить оппозиционера Алексея Навального в рамках обеспечительных мер, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к секретариату Совета Европы. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение. Напомним, осенью 2017 года ЕСПЧ признал несправедливым приговор господину Навальному по делу «Ив Роше». Ранее суд заменил политику условный срок по этому делу на реальный. Минюст РФ накануне, 16 февраля, назвал освобождение оппозиционера по требованию ЕСПЧ невозможным.

Согласно правилу 39 Регламента, ЕСПЧ может принять обеспечительные меры, являющиеся обязательными для государства, которого они касаются. Обеспечительные меры принимаются только в исключительных случаях и только, если ЕСПЧ придет к выводу, что в случае непринятия таких мер заявитель подвергнется реальному риску причинения существенного и непоправимого вреда.

В Минюсте заявили, что ЕСПЧ не может подменять национальный суд, отменять или изменять его решения. Согласно позиции ведомства, обеспечительные меры исполняются по «доброй воле» государств, поскольку не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека.

В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым приговор Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному по делу «Ив Роше». Согласно решению ЕСПЧ, дело должно быть вновь рассмотрено российским судом, а братья Навальные должны получить компенсации общей суммой €82 тыс. Верховный суд России отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил условный срок Алексею Навальному по этому делу на реальный. Политик должен будет провести в колонии два года и восемь месяцев. На прошлой неделе адвокаты оппозиционера обратились в Совет Европы с жалобой.

О недавнем судебном процессе по делу «Ив Роше» — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».