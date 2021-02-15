Когда кончаются фонарики ночные

В воскресенье оппозиция представила два формата уличных акций, новых для России, но явно вдохновленных соседней Белоруссией. Днем в Москве и Санкт-Петербурге женщины встали в «цепи солидарности» в знак солидарности с женщинами, отбывающими арест после недавних несогласованных митингов и персонально с Юлией Навальной. Вечером некоторые сторонники Алексея Навального по призыву его штаба вышли во дворы Москвы и Петербурга с включенными фонариками. Сама акция могла бы напомнить «соседские чаепития», которые устраивали протестующие в Минске после разгона митингов силовиками. Впрочем, морозная погода явно ограничила число участников флэшмоба с фонариками: они появились далеко не во всех дворах. Полиция, насколько известно, не противодействовала ни им, ни участницам «цепи солидарности».

Акцию «Цепь солидарности и любви» организовали феминистки Москвы и Санкт-Петербурга в знак солидарности с женщинами, которые «проводят свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках». Организаторы указали, что взяли идею у женщин Белоруссии, выражавших похожим образом поддержку главному оппозиционному кандидату на президентских выборах Светлане Тихановской и ее соратницам Веронике Цепкало и Марии Колесниковой. Последняя находится в СИЗО по обвинению в призывах к захвату власти, госпожа Тихановская и госпожа Цепкало покинули Белоруссию.

В списке солидарности российских активисток были упомянуты художница Юлия Цветкова (обвиняется в изготовлении порнографических материалов); юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любовь Соболь и муниципальный депутат Юлия Галямина, а также отправленные под домашний арест по уголовному делу а нарушениях санитарно-эпидемиологического режима на январских акциях протеста Мария Алехина, Люся Штейн, Кира Ярмыш и Анастасия Васильева. В перечне указали и преподавательницу Анну Велликок, «которую арестовали на 10 суток за ретвит и уволили из НИУ ВШЭ из-за политических причин» (сам вуз настаивает, что был вынужден расторгнуть контракт, так как госпожа Велликок из-за ареста не могла провести курс, а перенести его не позволило расписание). Напомнили про студентку Алену Китаеву (утверждает, что ее пытали в отделении полиции) и активистку Дарью Апахончич (оказалась в числе пяти первых граждан РФ, признанных СМИ-иноагентами). Участницы выразили солидарность с Юлией Навальной — супругой Алексея Навального, который 17 января был задержан по возвращении в РФ, а 2 февраля отправился отбывать реальный срок вместо условного, ранее назначенного по так называемому делу «Ив Роше». 10 февраля стало известно, что Юлия Навальная покинула РФ.

Акция в Москве началась в 14:00 у арбатского памятника Наталье Гончаровой и Александру Пушкину. Девушки стали передавать друг другу рулон белой атласной ленты. Они держали в руках шары в форме сердечек, розы и валентинки. Белый — цвет мирного протеста, поясняли участницы. Некоторые из них сравнивали свою «цепь» с «Бессмертным полком»: «Когда люди массово собираются, в этом нет ничего страшного». Напомним, «Бессмертный полк» в мае 2020 года был отменен в связи с эпидемическими ограничениями, но до этого на него ежегодно выходили сотни тысяч человек. На Арбат к 15 часам 14 февраля вышли, по подсчетам «Белого счетчика», 235 участниц (источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о 100 участницах). «Я не феминистка, нет,— говорила женщина в красном.— Я пришла поддержать других женщин — ради тех, кого на моих глазах били на митингах. Моя мама вернулась домой вся в синяках». Напомним, столкновения между участниками и полицией имели место на трех акциях протеста в поддержку Алексея Навального — 23 января, 31 января и 2 февраля.

«Цепь» топталась и пританцовывала: на улице было 13 градусов мороза. Время от времени девушки выкрикивали «Любовь сильнее страха», но скандирование быстро затихало. Несколько мужчин шли вдоль цепи и раздавали конфеты, цветы и горячий чай. «Мы активисты волонтерской роты, каждый год проводим акции в честь 14 февраля или 8 марта,— рассказал “Ъ” мужчина, с трудом удерживающий поднос со стаканчиками чая.— Сегодня вот с парнями скинулись, привезли бидон с кипятком, купили конфет. Поддерживаем, в общем».

Накануне акции стало известно, что личные данные многих участниц были опубликованы в соцсетях участниками паблика «Мужское государство». Девушки жаловались на угрозы физической расправы, «если акция на Арбате состоится». «Мужское государство» на женской акции так себя и не проявило, но пришли участники «Национально-освободительного движения» и группы SERB, которые много лет подряд пытаются срывать акции оппозиции. Они появились с надувными автоматами, в касках с надписью «NATO», и под крики «Позор!» они пытались совать девушкам долларовую купюру, видимо, намекая, что те куплены Западом. Вечером 14 февраля о своей миссии на Арбате сообщили также сторонники лидера партии «За правду!» Захара Прилепина: по их словам, они принесли участницам чай и вступали с ними в полемику. У обычных прохожих «цепь» большого интереса не вызывала: «Поминают кого, что ли?» — спросил корреспондента “Ъ” проходивший мимо пожилой мужчина. Аналогичная акция в Санкт-Петербурге собрала около 70 человек. Полиция в происходящее не вмешивалась, оба мероприятия прошли без задержаний.

Вечером в воскресенье настало время узнать, подсветят ли сторонники Алексея Навального идею главы его региональных штабов Леонида Волкова (находится за пределами РФ, заочно арестован по обвинению о вовлечении в протесты несовершеннолетних). Господин Волков ранее предложил жителям российских городов выйти вечером 14 февраля во дворы своих домов на 15 минут, включить фонарики в телефоне, сфотографировать флешмоб и выложить снимки в соцсети с хештегом «Любовь сильнее страха». Идея вызвала неоднозначную реакцию даже среди участников январских и февральских акций протеста. Сторонники власти акцию ожидаемо раскритиковали: самым запоминающимся оказался аргумент вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который на пленарном заседании палаты 10 февраля сравнил манипуляции с фонариками «с действиями перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации». Позже господин Толстой пояснил, что под «наводчиками» имел в виду людей, направляющих «в западные столицы списки граждан России, против которых надо принять санкции».

Хотя организаторы призывали проводить акцию в своих дворах, несколько сторонников господина Навального решили собраться у памятника Пушкину. У входа в метро их ждали две полицейские машины, сотрудники прогуливались по площади парами. Тем не менее, в 20:00 у памятника зажглись несколько ярких огоньков. Проводить задержания полицейские не стали. «Мы ничего плохого не делаем, а высказываться у нас формально не запрещено, вот мы и высказываемся»,— сказал бородатый молодой человек. «На площади, конечно, не было цели сегодня приходить, но я пришла. Надеюсь, что в спальных районах вышло много людей»,— пояснила студентка, принимавшая участие в январских протестах.

В спальных районах в большинстве дворов не было заметно ни фонариков, ни полиции. «Я никого не увидела,— рассказала “Ъ” жительница Медведково Екатерина.— Зашла в соседний двор — тоже никого. Прогулялась до третьего — и наконец-то увидела свет от фонарика, в хоккейной коробке». Так Екатерина познакомилась с пенсионеркой Ириной. Женщины решили поискать других людей с фонариками в соседнем сквере. «По пути нам помахали фонариками три подростка, а вот на аллее, под деревьями, стояли человек пятнадцать взрослых, даже пара с коляской,— говорит Екатерина.— Начали знакомиться, делиться впечатлениями. Каждый боялся, что больше никто во дворе не выйдет, и все очень обрадовались, что они здесь не одни такие». Новые знакомые создали соседский чат в мессенджере и договорились поддерживать связь. «Появилось чувство, что в нашем спальном районе зарождается какая-то солидарность,— говорит Екатерина.— Пусть немного людей, но они есть, это очень вдохновляет. Когда живешь здесь, то никого не знаешь и думаешь, что всем все равно. И не подозреваешь, что твои соседи тоже ходят на митинги».

Московский пиарщик Станислав рассказал “Ъ”, что не собирался участвовать в акции, но был впечатлен увиденным в Коломенском районе: «Изначально я отнесся к идее с фонариками скептически, вроде как это глупость, которая может заинтересовать только молодежь. Но когда я шел домой от метро, то увидел, что в разных частях дворов стоят разные люди и пересвечиваются фонариками. Даже из-за забора элитного дома светили. Многие соседи впервые увидели друг друга, до этого у них такого повода не было».

33-летняя Анастасия из Санкт-Петербурга занимается помощью людям с инвалидностью. Она заметила «настоящий праздник добрососедства» в своем дворе и ближайшем сквере: «Там все собрались — с родными, с детьми. Люди выходили из домов, знакомились, стали даже обсуждать проблемы района». Даже приблизительный подсчет участников флэшмоба с фонариками в обоих городах был, по понятным причинам, затруднен.

Мария Старикова, Мария Литвинова, Александр Черных