Der Spiegel: Юлия Навальная прилетела в Германию с частным визитом

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия прилетела во Франкфурт-на-Майне, сообщили источники Der Spiegel. По информации немецкого издания, она прибыла с частным визитом.

Один из пассажиров, который летел вместе с госпожой Навальной, сообщил «РИА Новости», что жена оппозиционера после прилета якобы на некоторое время оставалась в транзитной зоне самолета, когда остальные ее покинули и прошли погранконтроль. Имя пассажира агентство не приводит.

Госпожа Навальная и ее представители пока не подтверждали и не опровергали информацию о ее поездке в Германию. О том, что жена оппозиционера вылетела из России, ранее сообщил источник «Интерфакса». Ее адвокат утверждает, что не знает, на самом ли деле она улетела в Германию.

Алексея Навального арестовали 18 января после возвращения из Германии, где он лечился. 2 февраля суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Фактически он будет находиться в колонии два года и восемь месяцев. Сегодня, 10 февраля, суд заочно арестовал оппозиционера Леонида Волкова. Он находится за границей.

О решении суда по делу Навального — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».