Кремль: слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС исказили

Российские СМИ исказили смысл заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о перспективах российско-европейских отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в программе «Соловьев Live» глава МИД РФ заявил, что Россия не стремится к геополитической изоляции, но при новых санкциях должна быть готова к разрыву отношений с ЕС.

«Средства массовой информации вот этот, ставший сенсационным заголовок, подают без контекста, и это большая ошибка СМИ, это ошибка, которая именно меняет смысл. Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но, если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда — да, мы будем готовы»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Он уточнил, что слова господина Лаврова были поданы, будто Россия намерена инициировать разрыв отношений с Евросоюзом. По его мнению, такое развитие возможно только, если «мы столкнемся с крайне деструктивной линией, наносящей ущерб нашей инфраструктуре, нашим интересам». «Россия заблаговременно должна быть готова к таким недружественным шагам. Мы должны быть самодостаточны, мы должны обеспечивать безопасность в самых чувствительных, стратегических областях, и должны быть готовы национальной инфраструктурой заменить все то, чего нас могут лишить»,— подчеркнул Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь отметил, что необходимо только, если «безумие возобладает, и подобные недружественные проявления будут иметь мест». Пока же, по его мнению, сложно сказать, какая точка зрения возобладает в ЕС.

Отношения Москве и Брюсселя вновь ухудшились после задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. В начале февраля в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где встретился с господином Лавровым. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.

О том, есть ли будущее у отношений России и Европы,— в колонке “Ъ” «Всплытие покажет».