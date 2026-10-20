ЦИК передаст вакантные думские мандаты Шолбану Кара-оолу и Арсену Фадзаеву
Центризбирком (ЦИК) России рассмотрит 21 октября вопрос о передаче вакантных мандатов депутатов Государственной думы бывшему зампреду нижней палаты Шолбану Кара-оолу («Единая Россия», ЕР) и экс-сенатору от Северной Осетии Арсену Фадзаеву («Справедливая Россия», СР), не прошедшим в парламент по итогам сентябрьских выборов. Это следует из повестки заседания комиссии.
Шолбан Кара-оол претендует на место депутата как кандидат из федерального партсписка ЕР. Ему достанется мандат Ирины Елиферовой, отказавшейся от кресла парламентария в начале месяца. Она прошла в парламент с 18-й строчки московской группы партсписка после того, как ряд «паровозов»–лидеров списка отказались от мандатов. О том, что мандат госпожи Елиферовой будет передан господину Кара-оолу, ранее сообщили в РБК.
Арсену Фадзаеву достанется мандат Константина Шагимуратова, также уже успевшего сложить полномочия. Господин Шагимуратов руководит реготделением СР в Башкирии и возглавлял соответствующую территориальную группу партсписка. О том, что его место может быть передано господину Фадзаеву, ранее написали «Ведомости».
Шолбан Кара-оол был четвертым номером группы партсписка, объединявшей Красноярский край, Хакасию и Туву, на которую пришлось всего два мандата.