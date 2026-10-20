Умер работавший на съемках «Брата-2» киноинженер Иосиф Барский

Иосиф Барский начинал карьеру в Научно-исследовательском киноинституте, позднее работал инженером на заводе «Москинап» и Центральной студии документальных фильмов. В 1990 году возглавил ОАО «Кинотехника», которое участвовало в съемках фильмов «Зимняя вишня-2», «Утомленные солнцем», «Брат-2», «Копейка», а также свыше 2 тыс. клипов и рекламных роликов.