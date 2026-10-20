Умер работавший на съемках «Брата-2» киноинженер Иосиф Барский
Киноинженер и заслуженный работник культуры Иосиф Барский умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, в который он также входил.
«Коллеги-кинематографисты навсегда запомнят его как блестящего профессионала и знатока своего дела, безупречного организатора кинопроизводства, принципиального, глубоко порядочного человека»,— указано в некрологе. Церемония прощания назначена на 22 октября в московском центре «Ритуал».
Иосиф Барский начинал карьеру в Научно-исследовательском киноинституте, позднее работал инженером на заводе «Москинап» и Центральной студии документальных фильмов. В 1990 году возглавил ОАО «Кинотехника», которое участвовало в съемках фильмов «Зимняя вишня-2», «Утомленные солнцем», «Брат-2», «Копейка», а также свыше 2 тыс. клипов и рекламных роликов.
С 1998 по 2017 год Иосиф Барский возглавлял гильдию кинотехников Союза кинематографистов России. Написал десятки статей о технике и технологиях производства фильмов, организовывал конференции по этим вопросам.