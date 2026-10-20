«Может быть, Трамп еще сможет всех удивить»
Дмитрий Дризе — о рейтинге 47-го президента США
Рейтинг одобрения Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня. Таковые результаты опросов крупнейшей международной компании Ipsos. Лишь 31% американцев одобряют действия и поступки своего президента. Это более чем на 10% ниже показателей начала года. При этом 47% опрошенных поддерживают демократов, 35% — готовы отдать голос республиканцам. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп действительно близок к провалу.
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Дональду Трампу, вернее, Республиканской партии США пророчат большой провал на промежуточных выборах в Конгресс. Нетрудно представить, что сейчас не самый простой период для 47-го президента Соединенных Штатов. Политики и страны выжидают и стараются избегать каких бы то ни было серьезных договоренностей, поскольку после 3 ноября все может круто измениться.
Сам глава Белого дома публично демонстрирует уверенность в победе, плохую социологию объясняет происками врагов и обещает большой сюрприз всем, кто в нем сомневается. Что касается демократов, они так же, собственно, как и республиканцы пребывают в глубоком кризисе. Причиной тому — пропасть между ультралевыми социалистами и коммунистами и истеблишментом старой школы.
Кто же такие эти левые? Имен называть не будем, чтобы не перегружать информационное пространство, но в общем и так всё понятно. Речь о тех, кто выступает за полное равенство полов и отсутствие национальностей, поддерживает идею о Палестине «от реки до моря», Израиль считает главным врагом, а также предлагает отменить полицию, сделать проезд на транспорте бесплатным и так далее.
Примечательно, что если говорить об Украине, то злейшие враги Трампа (указанные выше ультралевые) и его как бы сторонники (ультраправые) неожиданно стали ситуативными союзниками. И те, и другие занимают изоляционистскую позицию. Конфликт на востоке — не наша проблема, тратьте деньги дома, говорят одни. Мы за мир во всем мире, армию следует распустить, вторят им другие. Тем временем центристы старой американской политической школы из обеих партий поддерживают курс глобального лидерства и поддержки идей западного мира, выступая в том числе за продолжение помощи Киеву.
В результате положение администрации Трампа еще больше осложняется, поскольку так называемый ядерный электорат не терпит компромиссов, а без него удержать власть затруднительно.
У действующего президента есть и еще один враг — глубинное государство, с которым он пытается бороться, но терпит явное поражение.
В частности, заменить профессиональных экспертов и управленцев, а также дипломатов своими друзьями и родственниками — это, с одной стороны, неплохая идея для руководителя. Но, с другой, результат получается не всегда однозначным, что мы, собственно, и наблюдаем. В итоге есть риск оказаться одному против всех, растеряв союзников, специалистов и партийную поддержку. Тем не менее сюрпризы, конечно, возможны. Может быть, Трамп еще сможет всех удивить и доказать, что он непредсказуем. Подобное уже не раз случалось. Так что не исключено, что его феномен не до конца еще разгадан. Хотя кажется, что интрига все же постепенно умирает.