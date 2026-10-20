В частности, заменить профессиональных экспертов и управленцев, а также дипломатов своими друзьями и родственниками — это, с одной стороны, неплохая идея для руководителя. Но, с другой, результат получается не всегда однозначным, что мы, собственно, и наблюдаем. В итоге есть риск оказаться одному против всех, растеряв союзников, специалистов и партийную поддержку. Тем не менее сюрпризы, конечно, возможны. Может быть, Трамп еще сможет всех удивить и доказать, что он непредсказуем. Подобное уже не раз случалось. Так что не исключено, что его феномен не до конца еще разгадан. Хотя кажется, что интрига все же постепенно умирает.