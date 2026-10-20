В Калифорнии украли коллекционные карточки на $1 млн
Воры украли из грузовика FedEx в Южной Калифорнии более 380 коллекционных карточек общей стоимостью в как минимум $963 тыс. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на местную полицию. Среди них — спортивные коллекционные карточки и карточки по популярным аниме Pokemon и One Piece. В полиции сообщили, что кража произошла на прошлой неделе.
Как пишет NBC News со ссылкой на экспертов, учитывая стоимость украденного, преступление может стать одной из крупнейших краж коллекционных карточек в истории. Сообщается, что злоумышленники забрали две паллеты с карточками, еще одна была повреждена. NBC News пишет, что украденное принадлежало нескольким коллекционерам, потери одного из них оцениваются в $500 тыс.