В Калифорнии украли коллекционные карточки на $1 млн

Как пишет NBC News со ссылкой на экспертов, учитывая стоимость украденного, преступление может стать одной из крупнейших краж коллекционных карточек в истории. Сообщается, что злоумышленники забрали две паллеты с карточками, еще одна была повреждена. NBC News пишет, что украденное принадлежало нескольким коллекционерам, потери одного из них оцениваются в $500 тыс.