Кассационный суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания

Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. В марте 2025 года суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области.