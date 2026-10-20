Кассационный суд отклонил жалобу Блиновской на отказ в отсрочке наказания
Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался рассматривать жалобу на отказ в отсрочке от дальнейшего наказания блогеру Елене Блиновской. Ее осудили за уход от налогов через искусственную систему дробления бизнеса для отмывания денег. Об этом ТАСС сообщил участник процесса.
Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую приговорили к 4,5 года тюрьмы. В марте 2025 года суд установил, что блогер вместе с мужем уклонилась от уплаты налогов на сумму 906 млн руб. с помощью дробления бизнеса и легализовала средства в размере 716 млн руб. Елена Блиновская отбывает наказание в колонии во Владимирской области.
В октябре 2025 года защита блогера попросила об отсрочке наказания из-за того, что у Блиновской есть несовершеннолетние дети. Всего у осужденной четверо детей — старший сын 2009 года рождения, мальчики-близнецы 2011 года рождения и девочка 2020 года рождения. Блиновская просила применить статью 82 Уголовного кодекса, которая позволяет суду отсрочить отбывание наказания женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет. Адвокат блогера отмечал, что за детьми некому присмотреть: муж Блиновской Алексей заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО, а бабушка имеет хронические заболевания.