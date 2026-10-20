Управляя клеткой

Так вот, теперь вернемся к оптогенетике. Ученые смогли открыть другие ионные каналы, которые открываются не в ответ на электричество, а с помощью света. Это и есть светочувствительные белки — родопсины. Одним из первых таких белков стал канальный родопсин-2. Эти белки по сути своей делают то же самое, что и ионные каналы в нашем организме, только в ответ на другой сигнал — достаточно мощный свет (хоть и с помощью других механизмов). А поскольку свет намного меньше влияет на физиологию клеток, органов и организмов, чем электричество, появление таких светоуправляемых каналов позволило управлять процессами передачи внутриклеточных сигналов, не нанося при этом вреда! То есть появилась возможность с помощью света управляемо восстанавливать, ускорять или замедлять процессы передачи нервного импульса. Это позволило исследовать механизмы работы нашей нервной системы на ранее недоступном уровне, причем эти эксперименты быстро перешли от клеток к организмам: ученые показали, что у мышей с помощью канальных родопсинов можно восстановить память при нейродегенеративных процессах, контролировать приступы эпилепсии, восстановить зрение и слух. Также сравнительно недавно была проведена большая работа, где благодаря канальным родопсинам получилось вернуть зрение полностью слепым пациентам! В общем, оптогенетический подход по управлению мембранным потенциалом стал универсальным инструментом нейробиологов и уже нашел некоторые практические применения в медицине для восстановления неврологических функций. За весь совокупный вклад в этом году за изобретение оптогенетического подхода дали Нобелевскую премию по физиологии и медицине!