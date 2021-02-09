Боррель намерен предложить новые антироссийские санкции

На ближайшей встрече глав МИДов стран ЕС 22 февраля будет обсуждаться вопрос введения санкций в отношении России, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель. Он сам намерен внести предложения по возможным ограничениям.

«Мы будем обсуждать эти вопросы 22 февраля на заседании Совета глав МИДов стран ЕС, а затем в марте на саммите. На этих встречах будут приняты решения по дальнейшим шагам. Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности»,— сказал господин Боррель на сессии Европейского парламента (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы дипломатии ЕС, Россия не оправдала ожиданий по «становлению современной демократии», а правительство страны идет по авторитарному пути. «Нынешняя структура власти в России, сочетающая корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможности для демократического верховенства закона»,— сказал он.

Дипломат добавил, что его визит в Россию показал, что Москва не намерена улучшать отношения с Брюсселем. «У меня не было иллюзий перед этой поездкой. Однако теперь, после ее завершения, я еще больше обеспокоен»,— уточнил он.

По мнению Жозефа Борреля, сейчас Россия и ЕС находятся на историческом перепутье двусторонних отношений. «Выбор, который мы сделаем, определит международную динамику сил в этом веке. Будет ли ЕС продвигаться к более кооперативной или более поляризованной модели в отношениях с Россией, будет ли основываться на открытых или закрытых обществах»,— добавил он.

При этом господин Боррель напомнил, что Россия является крупнейшим соседом ЕС, поэтому необходимо избежать постоянной конфронтации с ней. «Несмотря ни на какие сложности, крайне важно сохранить пространство для взаимодействий на официальном уровне, где это отвечает нашим интересам <…> Я продолжу защищать необходимость разговаривать (с Россией .— “Ъ”) и поддерживать открытыми каналы связи»,— сказал он.

Жозеп Боррель был в Москве с 4 по 6 февраля. В рамках поездки он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Основными темами их встречи стали задержание оппозиционера Алексея Навального, замена его условного срока на реальный, разгон участников протестных акций и уголовное преследование сторонников политика. Итоги визита вызвали резкую критику в Брюсселе за мягкую позицию главы дипломатии Евросоюза.

Жозеп Боррель о визите в Москву — в материале “Ъ” «"Россия все больше отходит от Европы"».