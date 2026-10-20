Умер исполнитель главной роли в фильме «Жить» Владислав Толдыков

Владислав Толдыков — выпускник Школы-студии МХАТ. Он сыграл в более чем 20 фильмах, в числе которых — первый полнометражный фильм Юрия Быкова, криминальная драма «Жить» 2010 года. Кроме того, снимался в фильме «После дождичка в четверг» Михаила Юзовского, а также в сериалах «Дальнобойщики», «Инкассаторы», «Майор» и «Метод».