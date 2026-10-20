Умер исполнитель главной роли в фильме «Жить» Владислав Толдыков
Российский актер Владислав Толдыков скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщил режиссер Юрий Быков, в дебютном фильме которого артист сыграл главную роль.
«Влад, ты был моей первой большой удачей. И человеческой и творческой. Ты дал мне поверить в себя. Спасибо тебе»,— написал Юрий Быков в Telegram-канале. Родственники актера рассказали «РИА Новости», что у него было онкологическое заболевание.
Актера похоронят 21 октября на Ваганьковском кладбище в Москве. Церемония прощания пройдет в тот же день в церкви Петра и Павла, сообщает ТАСС.
Владислав Толдыков — выпускник Школы-студии МХАТ. Он сыграл в более чем 20 фильмах, в числе которых — первый полнометражный фильм Юрия Быкова, криминальная драма «Жить» 2010 года. Кроме того, снимался в фильме «После дождичка в четверг» Михаила Юзовского, а также в сериалах «Дальнобойщики», «Инкассаторы», «Майор» и «Метод».