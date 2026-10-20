Садитесь, тройка!

После того как 5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), Москва и Вашингтон впервые с 1970-х годов также остались без каких-либо официально оформленных договоров в сфере контроля над вооружениями, негласных договоренностей и переговоров по выработке новых соглашений в этой сфере. В силе остались несколько двусторонних соглашений, заключенных еще в период холодной войны (к примеру, «О мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны» от 30 сентября 1971 года), но они направлены скорее на снижение рисков, связанных с просчетами или неправильной интерпретацией действий другой стороны, и не налагают ограничений на ядерные арсеналы. Владимир Путин предлагал Дональду Трампу сохранить на время главный пункт ДСНВ — количественные лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. Но США, не желающие ограничивать свой арсенал на фоне наращивания Китаем собственного ядерного потенциала, не заинтересовались этим предложением. Вашингтон допускает новые договоренности по контролю над вооружениями, только если в них помимо России будет участвовать и Китай.