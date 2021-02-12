Лавров: Россия готова к разрыву с Евросоюзом

Россия не стремится к геополитической изоляции, но должна быть готова в разрыву отношений с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он также вспомнил известное выражение «Хочешь мира — готовься к войне».

«Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, да. Мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому» — так министр в эфире программы «Соловьев Live» на YouTube ответил на вопрос ведущего о готовности РФ к разрыву с ЕС.

Несколько дней назад в Брюсселе заявили о намерении рассмотреть введение новых санкций в отношении России из-за задержания и суда над оппозиционером Алексеем Навальным. Инициатором ограничительных мер выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после своего визита в Москву, где встретился с господином Лавровым. Вопрос о санкциях будет рассмотрен 22 февраля.

О том, есть ли будущее у отношений России и Европы,— в колонке “Ъ” «Всплытие покажет».