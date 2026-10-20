Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
КультураКино

Служенье Му

Фильм «Четыре жизни Петра Мамонова» Павла Лунгина
На экранах — документальная картина Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова». Михаил Трофименков не знает, кого больше обрадует фильм: поклонников или недругов первого и, пожалуй, единственного панка советской рок-сцены.
Петр Мамонов был распят на кресте своей славы, как разбойник Варавва

Петр Мамонов был распят на кресте своей славы, как разбойник Варавва

«Vereteno»

Скажем честно: «Четыре жизни» — никакой не фильм, а добротная телепередача со всеми плюсами и минусами. Отрывки из концертов, спектаклей и фильмов Мамонова и море говорящих голов. От прекрасных женщин, любивших этого бесноватого, но такого красивого в молодости декадента, «Веничку Ерофеева» от музыки, до Шнура.
Появление Шнура в фильме не объяснить ничем, кроме желания привлечь типа молодую аудиторию. Павел Семенович, проснитесь. Шнур давно уже не писк моды, но выдавливает несколько многомудрых фраз. Дескать, Мамонов был отражением эпохи. Да, конечно, как и все мы. А еще он был «осколком империи» (как мы все) и «предвидел эпоху бессловесности и всего этого сраного тиктока». Сергей Владимирович, вы вообще о чем?
Люди, близкие к Мамонову, не превосходят Шнура в конкретике. Огромным «явлением» его называет композитор Владимир Мартынов, «планетой» — музыкант Евгений Моргулис. Журналист Константин Ремчуков уверен, что Мамонов вывел современное искусство на новый уровень. А Юрий Орлов из группы «Николай Коперник» договаривается до того, что Мамонов «вскрывал пороки общества».
Вскрывал, да, в том же смысле, что Майк Науменко и Виктор Цой. В питерском рок-клубе они литовали свои песни «Ты — дрянь» и «Мама — анархия» как сатиру на антиобщественные элементы.
Интереснее всех о Мамонове говорят два достойных его великих фрика. Виктор Сухоруков жалуется, что все партнеры Петру только мешали, он работал в одиночку и был своего рода культурным садомазохистом. Иван Охлобыстин констатирует: «Он не вышел из фильма "Остров", он сам себя сожрал».
В фильме «Такси-блюз» Мамонов явил свое «античное бесстыдство»

В фильме «Такси-блюз» Мамонов явил свое «античное бесстыдство»

«Vereteno»

Остальные воспоминания пусть эксклюзивны, но отнюдь не располагают к герою. Как говорится, бедность не порок, но и пьянство большое свинство.
Тарелки, разбитые о голову любимой. Побег из реанимации Склифа (получил в уличной драке удар заточкой под сердце) в чебуречную. Краткий курс запоя, который Мамонов преподал девственному в этом смысле музыканту Павлу Хотину. Такое предконцертное расслабление Мамонова, что Алексею Павлову приходилось подменять его на сцене.
Под «Маской Му» лица не увидать, имитировать пластику Петра не сложно, ну а вокал — вы сами понимаете. Так что, товарищи, многие из вас видели на сцене не Мамонова, а его доппельгангера.
И наконец, феерическая поездка в США, где Мамонов взбесил самого Брайана Ино, выжрав весь его коллекционный алкоголь и божественно сорвав контракт чуть ли ни на десять дисков. И похоронив, соответственно, группу «Звуки Му».
Таким Мамонов проходит, не слишком меняясь, через главы фильма: «Бродяга», «Рок-звезда», «Актер» и «Старец». Ладно, в конце концов, нам с ним не чай пить, а эпилептическая мощь его выступлений не слабеет от того, хорошим ли он был человеком или нет. Спойлер: по словам лучших друзей, он был злым и жадным, но очень от этого страдал.
Настоящая проблема фильма — глава «Актер», где речь идет о работе Лунгина с Мамоновым в фильмах «Такси-блюз» (1990), «Остров» (2006) и «Царь» (2009). Режиссер выступает первооткрывателем Петра-актера: увидел в январе 1989 года по телевизору «красивое похмельное лицо падшего ангела» и понял: вот кто мне нужен на главную роль. Но позвольте, еще в 1988-м Мамонов мощно выступил в роли преступного врача в «Игле» Рашида Нугманова, культовом фильме, о котором ни слова.

«Vereteno»

Как ни слова об антивоенном кошмаре Никиты Тягунова «Нога» (1991) с незабываемым дуэтом Мамонова и Охлобыстина, о гротесках Сергея Лобана «Пыль» (2005) и «Шапито-шоу» (2011), где Мамонов сыграл по меньшей мере не хуже, чем у Лунгина. Хотя сам Лобан в кадре есть, рассказывает о своем, еще журналистском, знакомстве с героем.
Неловкость от редукции небогатой, яркой кинокарьеры Мамонова (воплощавшего, по словам Лунгина, «полное бесстыдство в античном смысле слова») к фильмам самого Павла Семеновича усугубляют финальные титры. Гласят они, что в фильме «использованы постеры» «Иглы», «Пыли», «Шапито-шоу» и фильма Сергея Сельянова «Время печали еще не пришло» (1995). И на том спасибо.
Завершается все, как и положено, катарсисом. Актриса Виктория Исакова находит в Петре «много нежности». Ремчуков — воплощение дуализма священства и царства. А сам Петр незадолго до смерти яростно противится попыткам клонировать его и вставить микрочипы в мозг.
Гениальный лицедей был, да: не больше, но и не меньше.

«Жизнь вообще не курорт»

«Я очень образованный человек — был. У меня мама — литератор, отец — ученый. Я с детских лет общался с писателями, поэтами, учился на редактора, работал в журнале "Пионер". Я много где был и много чего видел, но все это не принесло мне никакой пользы. Только навык — как авторучку держать» Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Его артистические способности были замечены еще в детстве: будущего актера исключили из школы за то, что «устраивал цирк»
1/211/21
«Все, что знал, я забыл, и слава тебе господи. Все, от чего мы потели на уроках физики или химии,— ничего не помню» Будучи старшеклассником, Мамонов вместе со сверстниками собрал ансамбль «Экспресс», исполнял кавер-версии хитов The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin. Любил творчество афроамериканских музыкантов: Майлза Дэвиса, Чабби Чекера, Рэя Чарльза. Впоследствии его биограф Сергей Гурьев отмечал, что эта музыка «заложила магический фундамент для последующего проявления животной, буреломной русской дикости»
2/212/21
«Самое главное, чтобы был зазор — между тем, кто ты есть, и тем, кем мог бы стать, если бы ничего не делал» После окончания школы Петр Мамонов учился в полиграфическом техникуме, потом поступил в Московский полиграфический институт на редакторский факультет, но ушел с третьего курса. Музыкант сменил множество профессий: работал наборщиком в типографии, корректором, банщиком-массажистом, лифтером, грузчиком, кочегаром, переводчиком. Но не задерживался ни на одном месте долго, проблемы с алкоголем и финансовые трудности провоцировали депрессии
3/213/21
«Пить достойно — это редко у кого получается. А если кто и может, то великого уважения заслуживает. Потому что пить — это очень серьезный труд» Из-за безработицы музыкант нередко голодал, временно бросал пить и активно писал стихи. К началу 1980-х у него накопились десятки сочиненных песен, и он пригласил в гости своего друга критика Артемия Троицкого послушать материал. После этого были созданы «Звуки Му»
4/214/21
«Неважно, существует группа "Звуки Му" или не существует… Я ценю ее только за то, что это было честно: так мы жили, так мы думали и так мы считали нужным. Тогда все было проще. Тогда нужно было разрушить, а теперь надо созидать»
5/215/21
Изначально «Звуки Му» участвовали в основном в квартирных концертах, но в 1984 году группа впервые выступила перед большим скоплением зрителей (в 300-местном актовом зале спецшколы №30, где Мамонов когда-то учился). Артемий Троицкий в своей книге «Back in the USSR» так описывал выступление: «Петр оказался крайне буйным, эпилептическим шоуменом; представлял самого себя, но в немного гиперболизированном виде: смесь уличного шута, галантного подонка и беспамятно горького пьяницы»
6/216/21
«Надо бы нам всем, да и мне в первую очередь, научиться говорить себе "нет"» В апреле 1985 года группа прошла прослушивание перед жюри Московской рок-лаборатории — госорганизации, позволявшей участвовать в крупных концертах легально. За это Мамонов подвергся резкой критике со стороны подпольных музыкантов. С 1987 года группа успешно гастролировала по всему Союзу. Как писал один журналист после концерта в Ташкенте: «Публика с ума сходила, а Петя на сцене такие кренделя выделывал, что смерть — не поймешь, плакать или смеяться от его скрюченных ножек и перекошенной со слюной рожи»
7/217/21
«Душа — это как троллейбус: там все строго по местам, и она не резиновая» В 1988 году группа записала два студийных альбома — «Простые вещи» и «Крым». В 1989 году третий альбом — Zvuki Mu — был выпущен в Британии и спродюсирован английским музыкантом Брайаном Ино. Начались заграничные гастроли, музыканты играли в Европе и США. Несмотря на огромную популярность, поcле возвращения в СССР Мамонов объявил о расформировании группы, но спустя несколько лет возродил «Звуки Му». За годы своего существования группа неоднократно меняла составы, несколько раз распадалась и собиралась
8/218/21
С конца 1980-х Петр Мамонов начал активно сниматься в кино. Одной из самых знаменитых его работ стала роль саксофониста-алкоголика в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз» (1990, кадр на фото). Режиссер, специально написавший сценарий под Мамонова, впоследствии говорил: «Он внес дух свободы, он там был такой твердый, как гвоздь. Видно, что это очень слабый человек, ужасно слабый, но в нем есть что-то такое, что не согнешь и не сломаешь». Фильм удостоился награды за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале
9/219/21
«Есть у меня один монах знакомый. Я его спрашиваю: "Отец, а ты раньше кем был?" — "Кинорежиссером". — "Да? И чего же здесь?" А здесь, говорит, интересней» В 1992 году Петр Мамонов дебютировал как театральный актер, играл в театре имени Станиславского. В середине 1990-х вышли два фильма с его участием: «Терра инкогнита» (1994) и «Время печали еще не пришло» (1995) На фото: с режиссерами Никитой Михалковым (слева) и Романом Полански (в центре) на церемонии вручения премии «Золотой орел»
10/2110/21
«У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в 45 лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем» После распада «Звуков Му» Петр Мамонов находился в глубокой депрессии. Выход из тяжелой ситуации он нашел в православном христианстве. В 1995 году переехал жить в деревню Ефаново в Московской области, что было воспринято многими как некое отшельничество. Его главным творческим проектом в то время был моноспектакль «Есть ли жизнь на Марсе?» (вольная интерпретация пьесы Антона Чехова «Предложение»), который шел преимущественно в театре Станиславского с 1997 по 2001 год
11/2111/21
«Я всю семью раскидал. Всех товарищей обидел, все группы разогнал. И вроде я прав. Так вот: где ты прав, старичок, там и ищи. Там самая гнилуха и находится» В первой половине 2000-х под названием «Звуки Му» выходило в основном сольное творчество Петра Мамонова. С 2000 по 2005 годы было опубликовано шесть альбомов группы, «Звуки Му» отошли от жесткого рок-звучания в сторону минимализма
12/2112/21
«Ко мне вера пришла поздно — в 45 лет, до этого я метался, гонялся, водку пил, то, се, да тем более еще с талантом — это, знаете, метет, аж прямо туда-сюда. Потом вдруг — как обухом. Вера — это всегда дар Божий, это не натужишь и поверишь, там не бывает» Приняв православие, Петр Мамонов на время перестал сниматься в кино. Исключением стал фильм «Пыль», снятый художественным объединением СВОИ2000 в 2001 году и вышедший в 2005-м. Мамонов сыграл в нем роль профессора, проводящего эксперименты над людьми
13/2113/21
«Матерная брань ушла из моих мыслей постепенно. Сейчас я бью себе по пальцу и кричу "ой", а не другое слово. Это значит — Господь прощает» Петр Мамонов — автор нескольких книг, в том числе афористических сборников «Закорючки», сборника прозы «Птица Зу»
14/2114/21
«Я ведь на сцене ничего не изображаю, а прихожу и рассказываю художественными средствами, как у меня лично на сегодняшний день обстоят дела. И буду делать свое дело до смерти. Последний концерт — и в гроб. А может, это рассказы будут или книги»
15/2115/21
«Законы духовной жизни очень строгие — это как в физике. Или как в математике» В 2006 году Петр Мамонов снялся в фильме Павла Лунгина «Остров» (кадр на фото), где сыграл старца-целителя Анатолия — юродивого монаха, который в юности во время войны расстрелял друга и много лет пытается отмолить грехи в монастыре. «Мамонов не столько отца Анатолия играл, сколько самого себя.— вспоминал позже Лунгин.— Когда мы снимали молитву, это был крайне интимный момент. Это не игра была — Петр молился так, как молится ежедневно». Лента взяла шесть статуэток «Ника» и шесть «Золотых орлов» — сам Мамонов получил призы за лучшую мужскую роль
16/2116/21
«Я 25 лет выхожу на сцену из-за любви к людям. Дело человека — служить людям. Не "я", не "себе". Конечно, и слава приятна, и похвала приятна, но главное — отдавать»
17/2117/21
«Если человек из своего творчества начинает делать иллюстрацию своей веры, это, как правило, становится халтурой» В 2009 году Петр Мамонов снялся в еще одном фильме Павла Лунгина — исторической драме «Царь» (кадр на фото), где сыграл Ивана Грозного, в котором борются склонность к тирании и вера в Бога
18/2118/21
Последний альбом «Звуков Му» вышел в 2005 году, после чего проект прекратил существование. В 2015-м Петр Мамонов анонсировал создание группы «Совершенно новые Звуки Му» и с тех выступал под этим названием
19/2119/21
Последний полнометражный фильм, в съемках которого принял участие Петр Мамонов — «Иерей сан. Исповедь самурая». Он вышел в 2015 году
20/2120/21
Смотреть
Новинки кино
Кино

Авторы

  • Михаил Трофименков
    Михаил Трофименков
    старший корреспондент