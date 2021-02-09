Собираться можно, но нельзя Мэрия Ульяновска и администрация губернатора не могут определиться о законности митинга в поддержку Алексея Навального

Администрация Ульяновска отказала местным правозащитникам в согласовании митинга «Против политических репрессий». Его организаторы намеревались потребовать «освобождения Алексея Навального и всех политических заключенных». Чиновники обосновали отказ «коронавирусным» указом губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о режиме повышенной готовности. При этом в последних редакциях указа было разрешено проведение политических публичных мероприятий в «гайд-парках» — без процедуры уведомления властей. В администрации губернатора “Ъ” подтвердили, что митинговать в «гайд-парках» все-таки можно. Тем временем организаторы митинга обратились в суд с требованием признать отказ в согласовании мероприятия незаконным.

На этой неделе политический активист Игорь Топорков направлял в мэрию Ульяновска уведомление о проведении 20 февраля митинга протеста против политических репрессий и нарушения конституционных прав граждан. «Цель мероприятия — потребовать освобождения Алексея Навального и других политических заключенных»,— отмечалось в уведомлении.

Еще в сентябре губернатор Ульяновской области Сергей Морозов своим указом разрешил проведение публичных мероприятий в специально отведенных местах («гайд-парках») — «с учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора». В Ульяновске три «гайд-парка», наиболее востребованный находится в центре города, в Сквере искусств. Согласно региональному закону, граждане могут проводить там акции до 100 человек без согласований с местным органом власти. Тем не менее положено за два дня до мероприятия направить в мэрию его регламент.

Однако в понедельник и. о. заместителя главы города, руководитель аппарата мэрии Ульяновска Агалар Нуров направил господину Топоркову отказ в согласовании мероприятия. Он указал, что в регионе продолжает действовать «режим повышенной готовности» в связи с пандемией COVID-19.

Несмотря на законодательство о «гайд-парках», чиновник заявил, что «организатор не вправе проводить публичное мероприятие, если органом исполнительной власти субъекта РФ или органом МСУ не согласовано место и время его проведения».

И предостерег, что если мероприятие все же будет проведено, то «организатор может быть привлечен к ответственности».

В беседе с “Ъ” господин Нуров пояснил, что «у нас действует указ губернатора, согласно которому до 28 февраля проведение всех публичных мероприятий возможно только с разрешения областного оперштаба». Отмеченные в указе губернатора требование соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора он трактует однозначно: «Проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей запрещено».

В управлении внутренней политики администрации губернатора не смогли пояснить “Ъ”, распространяется ли запрет публичных мероприятий на «гайд-парки», и рекомендовали господину Топоркову «решать вопрос в суде».

Впрочем, глава государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский подтвердил “Ъ”, что разрешение проводить политические акции в «гайд-парках» «никто не отменял, и оно продолжает действовать».

В итоге сегодня юрист Константин Толкачев направил в Ленинский районный суд Ульяновска иск к мэрии города — о признании незаконным отказа в согласовании публичного мероприятия. Господин Толкачев уверен, что иск должен быть удовлетворен, поскольку «мэрия однозначно нарушила положения указов губернатора и регионального законодательства». Если решение городского суда будет отказным, он намерен обратиться в областной. При этом юрист считает, что в данной ситуации политические активисты вправе вообще не уведомлять мэрию, не ждать ее согласований и спокойно прийти на митинг в «гайд-парк» — предварительно направив в администрацию регламент акции.

Впрочем, Игорь Топорков намерен от акции отказаться, если суд подтвердит отказ мэрии — «чтоб не устраивать столкновений с полицией». Однако другие сторонники господина Навального признались “Ъ”, что рассматривают вариант выйти на митинг в любом случае, поскольку «это не противоречит закону».

Ранее исполком Казани согласовал митинг «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта» — мероприятие «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» пройдет 14 февраля. Организаторы предлагали несколько площадок в центре города. Мэрия Казани одобрила площадь Тысячелетия у центрального стадиона (напротив Казанского кремля). Исполком предупредил, что на мероприятии необходимо выполнять санитарные требования и соблюдать дистанцию между участниками митинга 1,5 м. Уведомление подавалось на 200 участников.

Сергей Титов, Ульяновск