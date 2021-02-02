Показатели доставки

Воскресная акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального побила рекорды по задержаниям. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в стране были задержаны 5646 человек. Полиция называет другие цифры, зачастую предпочитая использовать формулировку «доставлены в отделение»,— это позволяет «отсеять» тех, кто был отпущен без протокола. “Ъ” сравнил цифры по задержанным сторонникам оппозиционера в разных регионах России.

Как ранее сообщал “Ъ”, в Петербурге полиция действовала жестче, чем на предыдущих акциях оппозиции. По наблюдениям журналистов, местные силовики активнее коллег из других регионов применяли силу к протестующим. Аппарат городского омбудсмена оценил численность протестующих примерно в 7 тыс. человек. Согласно подсчетам «ОВД-Инфо», в Петербурге в воскресенье было задержано 1313 человек. Суды над ними начались сразу же: заседания продолжались до трех часов ночи и возобновились в 10 утра.

Согласно сообщениям Объединенной пресс-службы городских судов, к 17:00 понедельника только одно «митинговое» дело было закрыто за отсутствием состава правонарушения. В остальных случаях назначались штрафы (от 10 тыс. руб.) и аресты (до 15 суток). Пока известно примерно о 200 делах по «митинговой» ст. 20.2 КоАП, которые зарегистрированы в судах. Кроме того, было возбуждено два уголовных дела о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая на «Радио России», заявил, что оппозиционные митинги нарушили работу транспорта и помешали горожанам: «Город столкнулся с безответственностью и эгоизмом, заложниками которых стали петербуржцы».

Он напомнил, что публичные мероприятия запрещены из-за угрозы распространения вируса. По его мнению, усиление мер безопасности было «вынужденным». Отметим, что центр Петербурга был перекрыт с самого утра 31 января, когда протестующие еще не вышли на улицу.

Ранее спикер городского парламента Вячеслав Макаров сравнил организаторов оппозиционных митингов с «обезумевшим Гитлером» и призвал «ставить памятники» росгвардейцам и полиции. Акцию 23 января он назвал провокацией, направленной на «самое крепкое, что держит Россию,— институт президентства».

Омбудсмен по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал власти к диалогу с протестующими и осудил насилие с обеих сторон.

«Дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем. Насилие лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение»,— сказал господин Шишлов.

Также от журналистского сообщества, в том числе петербургской редакции “Ъ”, готовятся или уже направлены обращения в прокуратуру и к руководству МВД. Журналисты жалуются на воспрепятствование их работе и требуют провести проверку. Наиболее вопиющим был признан инцидент с фотографом Георгием Марковым, которого, несмотря на все необходимые журналистские знаки, избили дубинками несколько полицейских прямо на площади у заксобрания Петербурга. Также к нему применили электрошокер.

Сотрудники полиции во время акции в Санкт-Петербурге Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

По данным «ОВД-Инфо», 31 января во Владивостоке было 122 задержанных. Там, напомним, прошла одна из самых необычных акций в поддержку господина Навального. Протестующие собирались выйти на главную площадь города, но она была перекрыта властями. Тогда горожане переместились на лед Амурского залива, где водили хороводы и убегали от ОМОНа. По данным УМВД Приморья, в акции приняли участие 200 человек, из них «в отделы полиции были доставлены порядка 100 граждан». О возбуждении уголовных дел по итогам 31 января никаких заявлений не было. Представители правительства Приморья и мэрии Владивостока акцию протеста официально не комментировали.

31 января в соцсетях появились сообщения, что одного из задержанных сотрудник полиции в штатском ранил выстрелом в ногу из травматического пистолета. Также свидетели рассказывали, что при задержаниях якобы применялись электрошокеры. В пресс-службе УМВД по Приморью уверяют, что это не соответствует действительности: «У сотрудников патрульно-постовой службы и Росгвардии, обеспечивавших правопорядок на несанкционированном публичном мероприятии во Владивостоке, не было травматического оружия и электрошокеров».

В Ярославле на акции протеста в поддержку Алексея Навального 31 января в отделы полиции «были доставлены» 189 человек, сообщили “Ъ” в пресс-службе УМВД России. Там особо подчеркнули, что «это были не задержания»: большинство доставленных впоследствии отпустили. В понедельник Кировский районный суд Ярославля признал заместителя координатора местного штаба Навального Александра Смирнова виновным в проведении несогласованного шествия. Его арестовали на десять дней. Отметим, что неделей раньше такой же срок получила координатор штаба Елена Лекиашвили — она была задержана перед акцией 23 января.

В Томске, по данным «ОВД-Инфо», задержали 11 человек. Местный штаб Навального говорил про двух задержанных. Среди них оказались четыре депутата гордумы. Ксению Фадееву (депутатская группа «Штаб Навального в Томске») оштрафовали на 20 тыс. руб. по ч. 2. 20.2 КоАП. Андрея Фатеева (также депутатская группа «Штаб Навального в Томске») оштрафовали на ту же сумму, но уже по ч. 1 20.2 КоАП. Максим Забелин (депутатская группа «Группа местного самоуправления») и Артем Канарев (фракция «Яблоко») были оштрафованы каждый на 17 тыс. руб. по ч. 5. 20.2. КоАП.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что у него «вызывает сожаление участие в незаконной, запрещенной акции депутатов». «Несмотря на свой оппозиционный статус, они обязаны соблюдать закон, а не организовывать других на его нарушение.

Жалко людей, которые не понимают, что их руками чужие для Томска и России люди пытаются развалить страну»,— цитирует пресс-служба правительства слова господина Жвачкина.

По данным «ОВД-Инфо», Красноярск вошел в тройку лидеров в стране по количеству задержанных — 194 человека. О таком же количестве сообщает и краевое УМВД. По оценкам наблюдателей, на акцию пришли более 1 тыс. человек; полиция сообщала о 242 участниках. Красноярский штаб Алексея Навального сообщил, что их сотрудницу Наталью Петеримову оштрафовали на 300 тыс. руб. по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Ранее, после акции 23 числа, ее оштрафовали на 200 тыс. руб. по той же статье. «Итого за две акции сумма штрафов — полмиллиона»,— подвел итог штаб.

В Новосибирске, по данным УМВД, были «доставлены» в ОВД 154 человека, на акцию вышли около 1,5 тыс. человек. По оценкам самих участников, на улицы вышло около 3 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщает о 103 задержанных. Областной омбудсмен Нина Шалабаева заявила, что ей не поступали обращения и жалобы от участников акции 31 января. «Моя позиция по поводу участия в акциях такова: свобода слова и право на публичные акции могут реализовываться только в порядке, предусмотренном законом»,— сказала она.

Задержание участников акции в Новосибирске Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Официальные данные о количестве задержанных в Краснодарском крае неизвестны. По информации «ОВД-Инфо», в регионе было задержано 126 протестуюущих (Сочи — 82 человека, Краснодар — 31, Анапа — 13). Краснодарский штаб Алексея Навального дает несколько другие цифры: Сочи — 82 человека, Краснодар — 43, Анапа — 10, Новороссийск — 3 (всего 138 задержанных). В Краснодаре все задержанные доставляются в Ленинский районный суд, где на общественных началах работает группа адвокатов. По словам адвоката Михаила Беньяша, суд рассмотрел уже 15 дел по ч. 2 ст. 20. КоАП РФ (организация несанкционированного мероприятия). В основном назначают штрафы, один задержанный арестован на восемь суток. Кроме того, защитникам неизвестна судьба еще двоих задержанных, которые до сих пор из ОВД в суд не доставлены. «Ситуация вызывает беспокойство, мы намерены начать их поиски»,— пояснил Михаил Беньяш. Напомним, перед акцией 23 января он сам был арестован на пять суток. Тогда адвокат призвал юридическое сообщество защищать задержанных на несанкционированных митингах «в отделениях полиции и судах» — и суд посчитал эту запись соучастием в организации несанкционированной акции.

В Ростове-на-Дону власти перекрыли некоторые центральные улицы, парк и пешеходную зону. Областная полиция данных по численности и задержаниям не приводит. По оценке "Ъ-Юг", в минувшее воскресенье собралось около 800–900 протестующих (неделей ранее — около 2,5–3 тыс. участников). В самом начале протестующие успели трижды проскандировать: «Свободу!» — затем их быстро разделили на группы и задержали. Силовиков было гораздо больше, чем 23 января, и действовали они жестче: нескольких мужчин повалили на землю и отнесли в автозак на руках, к одному из протестующих применили электрошокер, хотя сопротивления никто не оказывал.

По данным «ОВД-Инфо», задержаны были как минимум 93 человека, в том числе три пожилые женщины. Также в автозаки попали освещавшие акцию журналист Donday Макар Паламаренко и главный редактор газеты «Батайское время» Светлана Шишканова. Последней позже назначили десять суток ареста. Комментариев от властей не было, о новых уголовных делах пока не сообщалось.

Задержание участников акции в Ростове-на-Дону Фото: Аркадий Будницкий, Коммерсантъ

В Самаре, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны 53 человека. Штаб Навального заявил про 60 задержанных. В их числе была и координатор штаба Марина Евдокимова, которая только вышла на свободу после пяти суток ареста,— ее задержали накануне акции 23 января.

Власти никак не комментировали акцию. Однако, как сообщили местные СМИ, в понедельник, 1 февраля, на встрече губернатора Дмитрия Азарова и генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева обсуждался вопрос патриотического воспитания юных спортсменов. «Мы должны привить нашей молодежи любовь к родине, воспитать граждан, которые понимают, что основа любого правового государства — это закон. Это очень важно в современной реальности, особенно сейчас, когда провокаторы склоняют молодежь к нарушениям, побуждая выходить на незаконные акции. Нужно объяснять ребятам, что если у вас есть энергия, которую нужно выплеснуть, приходите в секции бокса и избавляйтесь от нее на ринге. А не на улицах, нарушая конституционный строй и порядок. Мы готовы объяснить это с точки зрения людей, которые знают, что такое сила и что применяться она должна только в спорте, а не на улицах»,— цитируются слова Кирилла Щекутьева.

Несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Самаре Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Ставрополе «ОВД-Инфо» говорит про 24 задержанных. По информации источника “Ъ” в полиции, большинство были отпущены после взятия объяснительных и составления протоколов по ст. 20.2.5 за участие в незаконном мероприятии. В Пятигорске среди задержанных оказалась член Союза журналистов России Ольга Васильева — она находилась на акции с редакционным заданием от «Открытой газеты». По ее подсчетам, в городе было задержано 47 человек, из которых 42 оставили на ночь в отделе. При этом она недоумевает, откуда взялось столько задержанных — в сквере, по ее словам, было не более 20 протестующих. Госпожа Васильева рассказала, что в ее камере было восемь человек, которые сидели на полу «как сельди в банке». Им «не давали даже воды».

Всем выписали протоколы по ст. 20.2 КоАП. В понедельник городской суд назначил женщинам сутки ареста, а мужчинам — от трех до 10 суток.

В Казани правозащитники подтвердили 113 задержаний, но эта цифра явно неполна. В один только Вахитовский райсуд Казани поступило 345 материалов против участников несанкционированной акции. Задержанные провели ночь в отделах полиции, а некоторые ночевали даже в автобусах. По данным юриста «Апологии протеста» Данила Нургалеева, задержанным назначают штрафы в размере 10–12 тыс. руб. по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. При этом изначально протоколы составлялись по ч. 2 (организация мероприятия без подачи уведомления) и ч. 6.1 (участие в несанкционированной акции, создавшее помехи). Свою статистику по принятым решениям суд обещает предоставить позднее. МВД по Татарстану и руководство республики итоги акции не комментировали.

Сотрудники ОМОНа во время задержания протестующих в Казани Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В Ульяновской области полиция заявила про 37 задержанных (эти данные совпадают с неофициальной информацией местных активистов). После составления протокола большинство задержанных отпущены (им вменяется в вину участие в несанкционированной акции). Троих оставили в спецприемниках как организаторов. Одного из них — Дениса Бакуленко — Ленинский районный суд арестовал на семь суток. При этом сам господин Бакуленко отрицал участие в организации шествия. По словам его юриста Константина Толкачева, постановление об аресте «обязательно будет обжаловано» в связи с большим количеством процессуальных нарушений со стороны полиции. Его в течение всего вечера воскресенья не пускали к подзащитному, не давали связаться с ним, а потом просто выпроводили из помещения. Протокол об административном нарушении, по словам юриста, переписывался шесть раз. «В суде полиция не предоставила фактов, подтверждающих, что Бакуленко был организатором. Все их свидетельства были только в том, что мой подзащитный шел в колонне и выкрикивал лозунги»,— сказал господин Толкачев.

По неофициальной информации, в понедельник Ленинский районный суд рассматривал еще два административных дела об аресте организаторов шествия. По одному из них также вынесено решение об аресте на семь суток.

По данным уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова, по итогам протестной акции 31 января в отделения полиции Перми были «доставлены» 195 человек. В том числе семь несовершеннолетних. По его словам, Следственный комитет РФ рассматривает возможность возбуждения уголовного дела в связи с нападением на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей.

По официальным данным, в шествии приняли участие около 600 человек. «Посчитать точную численность достаточно сложно, так как полиция разбила участников шествия на несколько локализованных групп»,— отметил Павел Миков. Вчера координатор Пермского штаба Навального Сергей Ухов говорил, что в акции приняли участие около 5 тыс. человек, задержаны около 300 человек. Кроме того, Свердловский суд Перми признал организатором акции и арестовал на пять суток пермского гражданского активиста Юрия Боброва.

Советник губернатора Пермского края (на общественных началах) по социальной политике, учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев на своей странице в Facebook назвал действия полиции неадекватными. «Полиция без всякой необходимости соблюдения общественного порядка и сохранения безопасности людей перекрыла несколько улиц. Создала столпотворение, ограничила движение для тысяч пермяков, которые даже не участвовали в акции»,— пишет Дмитрий Жебелев. Также он предложил освободить задержанных во время акции. Источник, близкий к краевым властям, назвал это заявление частным мнением.