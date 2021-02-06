Реальный срок Алексея Навального, переполненные спецприемники и штраф «Норникеля»

По букве закона
Суд заменил 3,5 года условного срока, назначенные оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении средств у «Ив Роше», на 2 года 8 месяцев реального лишения свободы.
Около 1,5 тыс. человек были задержаны в ходе несанкционированных акций 2 февраля, в день заседания по замене условного срока Алексею Навальному.
Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за ретвит. Помимо него в переполненном спецприемнике в Сахарово оказалось более 800 человек, задержанных в основном после несанкционированных акций.
Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» НТЭК выплатить 146 млрд руб. за разлив нефтепродуктов в Норильске.
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Цитаты недели
- «Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось...» (зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о возможности отключения России от интернета).
- «Никаких репрессий нет» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о задержаниях участников несанкционированных акций).
- «Мы с вами! Работайте, братья!» (губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к полицейским, комментируя акции протеста 31 января).
- «Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел» (глава Чечни Рамзан Кадыров о чеченце, подравшемся с бойцами Росгвардии и ОМОНа на акции 23 января в поддержку Алексея Навального).
Цифры недели
91,6% составила эффективность вакцины «Спутник V» в ходе третьей фазы испытаний.
В $14 трлн оценил МВФ совокупный мировой пакет поддержки рынков, направленный в 2020 году на спасение экономик от последствий пандемии COVID-19.
В 3,1% оценил Росстат экономический спад в России в 2020 году.
8,6 тыс. лотов составил на конец 2020 года объем предложения в московских новостройках бизнес-класса — минимум за последние 20 лет.
45,4% достигла доля Сбербанка на рынке вкладов россиян, что стало максимумом с марта 2018 года.
Около 240 млн транспортных средств проехало в 2020 году по платным дорогам России, подсчитал “Ъ”.
В 1,5 раза выросло количество публикаций с матом после его запрета в соцсетях.
Инициативы недели
Минцифры предложило официально вывести информацию о совершении мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи.
МВД намерено получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов.
Сенаторы предложили блокировать соцсети за призывы к несанкционированным митингам.
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.
В российских школах появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Власти хотят размещать социальную рекламу только на сайтах, чья посещаемость в сутки превышает 100 тыс. пользователей.
Власти прорабатывают варианты ограничения рынка цифровых валют.
Минэкономики рассматривает возможность реформы по объединению видов экологического надзора.
Отставки и назначения
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора.
Новым гендиректором «Ингосстраха» избран Андрей Ларкин.
Контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым не будет продлен.
Главком вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин возглавил страну в результате переворота.
Новое правительство Италии поручено сформировать экс-президенту Европейского центрального банка Марио Драги.
Основатель Amazon Джефф Безос уйдет с поста гендиректора компании и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.