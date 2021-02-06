Реальный срок Алексея Навального, переполненные спецприемники и штраф «Норникеля» Чем запомнилась неделя 1–6 февраля: цифры, цитаты и факты

По букве закона

Суд заменил 3,5 года условного срока, назначенные оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении средств у «Ив Роше», на 2 года 8 месяцев реального лишения свободы.

Около 1,5 тыс. человек были задержаны в ходе несанкционированных акций 2 февраля, в день заседания по замене условного срока Алексею Навальному.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов арестован на 25 суток за ретвит. Помимо него в переполненном спецприемнике в Сахарово оказалось более 800 человек, задержанных в основном после несанкционированных акций.

Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» НТЭК выплатить 146 млрд руб. за разлив нефтепродуктов в Норильске.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Цитаты недели

«Технологически для этого все готово. На законодательном уровне тоже все решения приняты. Но еще раз подчеркиваю: это непросто, и этого бы очень не хотелось...» (зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев о возможности отключения России от интернета).

«Никаких репрессий нет» (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о задержаниях участников несанкционированных акций) .

. «Мы с вами! Работайте, братья!» (губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к полицейским, комментируя акции протеста 31 января) .

. «Где было видано, чтобы трусливого шакала считали героем? Который сбежал после драки. Вы видели такое? Я никогда не видел» (глава Чечни Рамзан Кадыров о чеченце, подравшемся с бойцами Росгвардии и ОМОНа на акции 23 января в поддержку Алексея Навального).

Цифры недели

91,6% составила эффективность вакцины «Спутник V» в ходе третьей фазы испытаний.

В $14 трлн оценил МВФ совокупный мировой пакет поддержки рынков, направленный в 2020 году на спасение экономик от последствий пандемии COVID-19.

В 3,1% оценил Росстат экономический спад в России в 2020 году.

8,6 тыс. лотов составил на конец 2020 года объем предложения в московских новостройках бизнес-класса — минимум за последние 20 лет.

45,4% достигла доля Сбербанка на рынке вкладов россиян, что стало максимумом с марта 2018 года.

Около 240 млн транспортных средств проехало в 2020 году по платным дорогам России, подсчитал “Ъ”.

В 1,5 раза выросло количество публикаций с матом после его запрета в соцсетях.

Инициативы недели

Минцифры предложило официально вывести информацию о совершении мобильных звонков, их стоимости и длительности, а также о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи.

МВД намерено получить доступ к телефонным книгам пользователей смартфонов.

Сенаторы предложили блокировать соцсети за призывы к несанкционированным митингам.

Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека.

В российских школах появятся советники директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Власти хотят размещать социальную рекламу только на сайтах, чья посещаемость в сутки превышает 100 тыс. пользователей.

Власти прорабатывают варианты ограничения рынка цифровых валют.

Минэкономики рассматривает возможность реформы по объединению видов экологического надзора.

Отставки и назначения

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Романа Новикова врио главы Росавтодора.

Новым гендиректором «Ингосстраха» избран Андрей Ларкин.

Контракт с худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым не будет продлен.

Главком вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлаин возглавил страну в результате переворота.

Новое правительство Италии поручено сформировать экс-президенту Европейского центрального банка Марио Драги.

Основатель Amazon Джефф Безос уйдет с поста гендиректора компании и перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.