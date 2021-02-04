Кремль: никаких репрессий нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с мнением о том, что задержания участников несанкционированных акций можно назвать репрессиями.

«Никаких репрессий нет. Есть меры, принимаемые полицией в отношении нарушителей закона, в отношении участников незаконных акций. Кто-то из них по своей воле, кто-то будучи жертвой подстрекателей, которые распространяли призывы, они участвовали и были задержаны в ходе этих акций. Вот что происходит. Репрессий нет, я не соглашусь с такими эмоциональными оценками. Вы забываете, что во время акций были прямые и множественные нападения на сотрудников. Ответ был жестким, но в русле закона»,— заявил Дмитрий Песков во время пресс-кола.

Комментируя жалобы арестованных на условия в спецприемниках и многочасовое ожидание в автозаках, Дмитрий Песков заявил: «Задержано больше, чем могут обработать изоляторы, и задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но еще раз повторяю: здесь нужно говорить не о последствиях, в первую очередь нужно говорить о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию».

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин воспринимает участников несогласованных акций как граждан России, которые при этом нарушают закон. Также он сказал, что президент не смотрел видео с моментами задержаний и из спецприемников, которые публиковали задержанные, потому что «не может знакомиться со всем объемом видео».

Задержанных после протестных митингов в Центре временного содержания иностранных граждан «Сахарово» Фото: Дмитрий Иванов / t.me/msuprotest

Господин Песков также сказал, что каждый случай чрезвычайного применения силы правоохранителями будет расследоваться соответствующими ведомствами, а не администрацией президента. «Администрация не может заниматься расследованием этих отдельно взятых случаев, но мы с вами знаем о весьма оперативной реакции и МВД, и Росгвардии, которые сообщили о том, что каждый конкретный случай будет проходить через служебную проверку, и будут делаться соответствующие выводы»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ FM”.

Массовые несогласованные акции прошли по всей России 23, 31 января и 2 февраля. Протестующие требуют освободить оппозиционера Алексея Навального, которому суд заменил условный срок на реальный. По данным «ОВД-Инфо», было задержано более 11 тыс. человек.

Утром 2 февраля в соцсетях появилось видеообращение из автозака — его записала группа людей, которых задержали на акции протеста 31 января. Они рассказали, что уже много часов находятся в полицейском автобусе без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом. В видео говорилось, что десятки таких автозаков находятся перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что разобралась с ситуацией с переполненными камерами и будет проверять сообщения об очередях из автозаков.

Подробнее об условиях в спецприемнике для мигрантов — в материале “Ъ” «Москвичей приравняли к депортированным иностранцам».