«Супер-Марио» готов спасать Италию

Новое правительство Италии поручено сформировать экс-президенту Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. Экономист, пользующийся репутацией убежденного сторонника евроинтеграции и опытного управленца, спасшего еврозону от краха, давно рассматривался в качестве возможного кандидата на пост главы правительства. Впрочем, вынесение ему вотума доверия в ходе голосования в парламенте пока не гарантировано.

Разговоры о том, как было бы здорово, если бы правительство возглавил Марио Драги, ведутся в Италии с тех пор, как его мандат в ЕЦБ начал подходить к концу. Итальянский экономист возглавлял банк с 2011 по 2019 год. Отдавая дань господину Драги как блестящему экономисту и мудрому управленцу, «спасителю еврозоны», не раз находившему выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, Италия помимо прочего благодарна ему за чрезвычайно благоприятную для ее финансов политику скупки национальных долговых обязательств, которую в течение нескольких лет проводил ЕЦБ.

Имя экс-главы ЕЦБ как оптимальной кандидатуры на пост главы кабинета прозвучало в ходе нынешнего правительственного кризиса из уст лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци, который этот кризис и спровоцировал. И даже сам подавший в отставку с поста премьера, но продолжавший бороться за свое переназначение Джузеппе Конте в одном из своих недавних сообщений в Twitter признал: «Если я не удержусь, есть Драги».

Оставалась одна загвоздка: сам «супер-Марио», как именуют господина Драги соотечественники, не выказывал никакого интереса к этому посту. Кроме того, премьерская должность политическая, а Марио Драги — чистый экономист и далекий от политики технократ.

Однако к вечеру вторника оказалось, что в Италии нет никакой возможности сформировать политическое правительство.

Напомним, что в течение нескольких дней по поручению президента Серджо Маттареллы спикер Палаты представителей Роберто Фико вел с политическими партиями напряженные консультации. Их целью было найти ответ на вопрос, мог бы Джузеппе Конте в случае нового мандата сплотить вокруг себя стабильное парламентское большинство. Ответ оказался отрицательным. Межпартийные переговоры походили больше на сражение «всех против всех», чем на поиск консенсуса. Больше всего противоречий, как и следовало ожидать, обнаружилось между позициями соратников Маттео Ренци и членами популистского движения «Пять звезд». «Бонафеде (министр юстиции в правительстве Конте Альфонсо Бонафеде, с политикой которого не согласна "Живая Италия".— “Ъ”), Европейский стабилизационный механизм (на принятии кредита от которого настаивал Маттео Ренци.— “Ъ”), школьное образование, вакцины, программа строительства высокоскоростной железной дороги (на отрезке Турин—Лион.— “Ъ”), безусловный доход… По всем этим пунктам у нас полный разрыв»,— констатировал в Twitter Маттео Ренци. В свою очередь, лидер «пятизвездочников» Вито Крими обвинил Маттео Ренци в том, что того в ходе переговоров интересовали только перспективы получения его соратниками министерских кресел.

Убедившись в невозможности «третьего переиздания» премьера Конте, Серджо Маттарелла обратился к нации с краткой эмоциональной речью. Признав, что при других обстоятельствах возможным сценарием стали бы досрочные парламентские выборы, глава государства объяснил, почему сейчас такое решение было бы крайне неблагоприятным для страны: «Избирательная кампания совпала бы со сложнейшим моментом в истории Италии. Коронавирус требует, чтобы правительство имело полноту полномочий, а не было бы правительством с ограниченными функциями, что неизбежно при избирательной кампании. Это же касается кампании по вакцинации, требующей тесной координации между государством и регионами». Президент напомнил, что кабинету министров предстоит заниматься оперативным решением неотложных экономических и социальных проблем, усугубленных пандемией. Например, в конце марта надо будет принять нелегкое решение — продолжить или отменить действующий с прошлого марта запрет на увольнения (с соответствующими выплатами из системы соцстрахования).

И наконец, господин Маттарелла напомнил, что до конца апреля правительство должно представить Брюсселю план реформ, необходимых для получения выделенных Евросоюзом средств на преодоление последствий пандемии.

Заявив, что в этой «чрезвычайной ситуации требуется статусное правительство», Серджо Маттарелла призвал все политические партии поддержать его кандидата на пост главы кабинета министров. Как вскоре было объявлено, речь шла о Марио Драги, который был приглашен в среду в Квиринальский дворец. Чуть позднее господин Драги рассказал: главнейшими задачами, которые будут стоять перед новым правительством, он считает борьбу с пандемией, проведение вакцинации, решение каждодневных вопросов граждан и перезапуск разрушенной COVID-19 экономики страны.

Кандидатуру Марио Драги с энтузиазмом восприняли в экономических и деловых кругах Италии. Она вызвала вздох облегчения и в европейских структурах, опасавшихся, что Италия окажется неспособной распорядиться выделяемыми ей Евросоюзом средствами.

Однако пока рано утверждать, что вотум доверия в парламенте господину Драги обеспечен.

Глава «пятизвездочников» Вито Крими уже заявил, что движение не поддержит «премьера элит». Сомнения в целесообразности существования технического правительства вплоть до окончания легислатуры в 2023 году (а именно это подразумевает мандат Марио Драги) высказывают ряд политиков партии «Вперед, Италия», чей лидер Сильвио Берлускони неоднократно выступал за формирование «правительства широкого единства». Неизвестно, поддержит ли новое правительство добивавшаяся досрочных выборов «Лига» Маттео Сальвини и сможет ли в этом случае Демократическая партия войти в альянс со своими главными политическими антагонистами.

В разговоре с “Ъ” политолог и профессор Римского политического университета LUISS Джованни Орсина назвал происходящее очередным «политическим землетрясением», грозящим ряду партий (в первую очередь популистскому движению «Пять звезд») расколом. При этом он отметил: Италия по спирали дошла от одного «супер-Марио» (то есть от технического правительства Марио Монти в 2011–2013 годах), вызвавшего к жизни «Пять звезд», к другому техническому «супер-Марио», чей приход знаменует собой закат популизма.

Елена Пушкарская, Рим