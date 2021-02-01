Покупатели заселили бизнес-класс

Последовавший за падением рубля ажиотажный спрос вместе с низкой активностью застройщиков привели к падению объема предложения в новостройках бизнес-класса Москвы до минимального за последние 20 лет уровня. Такая динамика играет на руку девелоперам, позволяя им держать цены на высоком уровне. Но консультанты напоминают, что за дефицитом на рынке неизбежно следует рост объема предложения.

На конец 2020 года объем предложения в московских новостройках бизнес-класса составил 8,6 тыс. лотов, сократившись на 30% относительно начала года. Значение оказалось минимальным за последние 20 лет. Такие данные в своем исследовании приводит Knight Frank.

Аналитики указывают, что вымывание большого объема предложения произошло на фоне прошлогоднего ажиотажного спроса, сформировавшегося из-за программы субсидирования ипотечных ставок, падения рубля и снижения привлекательности банковских депозитов. Вторым фактором, по оценкам аналитиков, стала осторожность девелоперов, которые на фоне кризиса не спешили выводить на рынок новые проекты.

Последний аргумент подтверждают данные «Метриума»: в прошлом году в Москве девелоперы начали строить 11 новых проектов бизнес-класса, это на 35% меньше аналогичного значения за 2019 год. Общее число выведенных на рынок новостроек при этом выросло на 6%, до 76 комплексов.

Сокращение объема предложения уже привело к росту цен.

Согласно оценкам «Метриума», в конце прошлого года средняя стоимость жилья бизнес-класса на первичном рынке Москвы достигла 300,7 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись за год на 24%. Средняя стоимость лота при этом достигла 22,4 млн руб. (74,6 кв. м), это значение за год выросло на 23%. Дороже всего были предложения в Южном административном округе — 338 тыс. руб. за 1 кв. м, на северо-востоке города среднее значение было наиболее низким и составляло 245,9 тыс. руб. за 1 кв. м.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова называет сложившуюся сейчас на рынке ситуацию крайне благоприятной для девелоперов: такой низкий объем предложения и одновременно коэффициент поглощения консультанты фиксируют впервые.

«Но за периодом дефицита неизбежно наступает период роста объемов предложения, и покупатели становятся более требовательными»,— напоминает госпожа Широкова.





Подобный опыт уже был после кризиса 2014 года, тогда объем предложения достиг своего максимума в 2017 году.

Динамика в сегменте бизнес-класса в целом соответствует тенденции на рынке массовых новостроек, где сохраняющийся после волны спроса в прошлом году дефицит предложения позволяет застройщикам сохранять цены на высоком уровне.

Александра Мерцалова