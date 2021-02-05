Доля Сбербанка на рынке вкладов достигла максимума за три года

Доля Сбербанка на рынке вкладов россиян в 2020 году выросла на 1,7 п. п. и на 1 января достигла 45,4%. Это стало максимумом с марта 2018 года, следует из материалов банка.

За прошлый год также выросла доля банка и на рынке средств юрлиц — на 0,8 п. п., до 22,8%. Банк нарастил долю на рынке кредитования: в розничном сегменте она подросла на 1,3 п. п., до 42,3%, в корпоративном — на 0,8 п. п., до 32,2%.

Объем средств розничных клиентов Сбербанка в 2020 году вырос на 15,3%, до 5,7 трлн руб., средств юрлиц — на 17,3%, до 7,8 трлн руб. Кредитный портфель юрлиц за 2020 год вырос на 16,1%, до 15,5 трлн руб, а портфель розничных кредитов — на 17%, до 8,5 трлн руб.

Согласно индексу Brand Finance Banking 500, «Сбер» стал самым сильным банковским брендом 2021 года. Специалисты консалтинговой компании определили силу его бренда в 92 балла из 100 возможных. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 0,4 пункта, что позволило ему вернуться на первую строчку и обогнать индонезийский BCA. Оба банка обладают высшим рейтингом бренда на уровне ААА+.